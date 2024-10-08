Стало відомо, коли Україна отримає Mirage 2000: що відомо про ці винищувачі (інфографіка)

Наразі триває підготовка українських пілотів та механіків.

Французькі винищувачі Mirage 2000, які влітку пообіцяли Україні, передадуть до ЗСУ вже за кілька місяців. Їх оснастять новітніми системами.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у соцмережі Х. За його словами, постачання винищувачів заплановано на 1 квартал 2025 року.

"У Казо, у Жиронді, їх оснастять новою технікою: для бою — повітря-земля та протирадіоелектронної оборони (РЕБ — Ред.)", — уточнив Лекорню.

Наразі триває підготовка українських пілотів та механіків.

Mirage 2000

Це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault у 1970-х роках. Mirage 2000 може виконувати широкий спектр завдань: від перехоплення повітряних цілей до завдання точних ударів по наземних об’єктах.

Характеристики Mirage 2000

Екіпаж: 1 людина

Максимальна швидкість: 2340 км/год

Максимальна швидкість біля землі: 1110 км/год

Дальність польоту: 3335 км

Практична стеля: 18 000 м

Швидкість підйому: 284 м/с

Довжина: 14,36 м

Висота: 5,30 м

Розмах крил: 9,13 м

Площа крила: 41 м²

Спорядження: 13800 кг

Зброя на борту: 2x30 мм DEFA 554 (дві авіаційні гармати французького виробництва, які стріляють снарядами стандарту НАТО калібру 30 мм);

Кількість точок підвіски: 9 (5 під фюзеляжем, 4 під крилом)

Маса підвісних елементів: 6300 кг

За час експлуатації ці винищувачі обзавелися цілою низкою модифікацій. Поки невідомо, яку саме отримають ЗСУ, проте, ймовірно, може йтися про версію "D". Така модель Mirage 2000 може виконувати широкий спектр завдань: від перехоплення повітряних цілей до завдання точних ударів по наземних об’єктах.

"Телеграф" порівняв Mirage 2000 з аналогом, який є на озброєнні у ЗСУ, — Су-24. Судячи з характеристик, Mirage-2000D, може виконувати свої завдання навіть краще "сушки", оскільки має більшу швидкість, висоту польоту, втричі більшу дальність польоту і трохи краще озброєння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нідерланди офіційно повідомили про передачу Україні F-16.