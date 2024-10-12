Что нужно знать о самолетах Mirage-2000, которые получит Украина (видео)

Самолеты для Украины будут не лишними, учитывая ожидаемую модификацию

Украина получит истребители от Франции до марта 2025 года. Они более эффективны, чем имеющиеся в нашем государстве самолеты советского производства. Ожидается, что Украине передадут модификацию Mirage-2000 5F.

Авиационный эксперт Богдан Долинце отмечает, что внутри самолета установлены современные цифровые дисплеи. В общей сложности самолет может нести полезную нагрузку 6,3 тонны. Боевой радиус применения – почти 1,5 тыс. км. Он сравнивает его с советскими Су-27: "Он имеет одинаковую дальность, меньшую грузоподъемность, но при этом более современную и дальнобойную радиолокационную станцию. Модернизация этого самолета, которая будет проведена для Украины, позволит дооснастить этот самолет и расширить его спектр применения. Mirage-2000 сможет быть не только самолетом-истребителем, использующим ракеты типа "воздух-воздух", но и носителем ракет SCALP, так называемых крылатых ракет, а также мы сможем использовать целый спектр управляемых боеприпасов".

Mirage 2000 – общие характеристики

Dassault Mirage 2000 – это универсальный французский многоцелевой реактивный истребитель. Его особенность – треугольное крыло, обеспечивающее улучшенную маневренность и уменьшенную нагрузку на крыло по сравнению с другими истребителями, такими как F-15 и F-16. Mirage 2000-5F был сделан в рамках программы модернизации, начатой в 1991 году.

Максимальная скорость Mirage 2000 составляет примерно 2340 км/ч (2,2 Маха) на высоте. Максимальная высота работы – 18,2 тысячи метров. Mirage 2000 оснащен радаром RDY, который дает возможность обзора/уничтожения и может отслеживать несколько целей одновременно и поражать четыре из них.

Возможности "воздух-воздух"

Mirage 2000-5F оснащен современными ракетными системами, включая семейство ракет MICA, которое включает:

MICA IR (инфракрасное самонаведение).

MICA RF (активное радиолокационное самонаведение).

Возможности "воздух-земля"

Потенциально после модернизации самолет сможет нести

SCALP-EG – крылатая ракета, предназначенная для глубоких ударов.

Противокорабельная ракета Exocet.

Высокоточные боеприпасы, например бомбы GBU с лазерной наводкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самолеты Mirage-2000 станут ощутимым дополнением к F-16, ведь имеют определенные отличия в характеристиках. Они понадобятся для уничтожения позиций оккупантов на линии боевого столкновения.