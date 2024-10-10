Україна отримає літаки Mirage 2000: Мусієнко пояснив, чому на цьому варто зупинитися

Mirage особливий літак

Французькі винищувачі Mirage 2000, які мають прибути в Україну вже на початку 2025 року, стануть уже другим типом західних винищувачів для наших військ. Це далеко не все, що союзники можуть теоретично запропонувати нам, проте на такій кількості слід зупинитися.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. На його думку, українські пілоти вже давно навчаються на Mirage 2000.

"Я хочу нагадати, що ще у 23 році Le Figaro, здається, писала про те, що вони бачили українські навчання та пілотів у Франції. Я думаю, що (пілоти — Ред.) вже мають навчатися", — сказав він.

При цьому, зазначає Мусієнко, важливим є навчання ще й технічного персоналу.

"Mirage особливий літак. Він особливий тим, що все ж таки це француз, а відповідно, всі запчастини здійснює в основному тільки Франція. Обслуговування тільки Франція. На відміну від F-16, якого дуже багато у світі і з запчастинами до нього взагалі немає ніяких" проблем.

З Mirage дещо інакше і нам потрібен персонал, який обслуговуватиме виключно "міражі". Інженери, які будуть навчені для того, щоб дбати чітко про ці літаки. Ось це скажемо так навіть більші складнощі, ніж пілоти. Пілотів підготують. Питання — інженери? техніки ретельне обслуговування з урахуванням усіх сторін цього літака. Машина гарна для свого часу, але є певні нюанси", — сказав Мусієнко.

Ще один важливий аспект із Mirage, на думку Мусієнка, полягає в тому, що це вже другий тип західних літаків, які є у ЗСУ, а це навантаження на всю мережу.

"Тому що пілоти повинні літати тільки ті, що на "міражах" навчені. Особливо важливі інженери, які обслуговують і розбираються в цих бортах. Відповідно, це вже навантаження на існуючу мережу, бо два типи літаків. Там говорили про те, що ми ще Eurofighter і Gripen хочемо, але я думаю що доцільно все ж таки зараз говорити про два типи і не розширювати цю номенклатуру. Поки ми не отримуємо достатньо цих літаків, не отримаємо досвід і не використовуємо його для експлуатації та розуміння роботи цих машин, поки ми не побачимо відповідний вид навантаження, який може бути. А до того моменту нам швидше за доцільніше зосередитися саме на двох типах літака", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що французькі винищувачі Mirage 2000 будуть оснащені так, щоби українські пілоти мали перевагу над окупантами.