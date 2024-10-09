Mirage 2000 проти F-16: чим кращі французькі винищувачі (відео)

Літаки навіть мають різну конструкцію крила

Франція обіцяла Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. На думку експертів, їхнє постачання може вплинути на лінію бойового зіткнення.

"Телеграф" розбирався, чи не стануть французькі "Міражі" черговим пошуком "суперзброї", як було перед передачею винищувачів F-16. Mirage 2000 і F-16 Fighting Falcon обидва є багатоцільовими винищувачами четвертого покоління, але вони мають відмінності. Зокрема у побудові — "Міражі" мають дельтаподібне крило трикутної форми, а F-16 має більш традиційну конструкцію крила. Деякі пілоти вважають це недоліком французького літака, однак це дає можливість розвинути вищу швидкість.

Максимальна швидкість

Mirage 2000 може розвинути швидкість у 2,2 Маха (2400 км/год), тоді як F-16 Fighting Falcon може досягти 1,2 Маха (1470 км/год).

Бойовий радіус та стеля

Бойовий радіус F-16 близько 550 км, тоді як у "Міража" близько 1550 км. Максимальна висота Mirage 2000 та F-16 17 та 15 км відповідно.

Озброєння

Mirage 2000 може нести різноманітну зброю, включаючи ракети класу "повітря-повітря" MICA, ракети Magic II і високоточні керовані бомби. Винищувач оснащений 30-мм гарматою DEFA. Вага озброєння — до 6300 кг.

F-16 оснащений 20-мм гарматою M61 Vulcan. Вага потенційного озброєння быльша — до 7700 кг. Це можуть бути ракети AIM-120 AMRAAM і AIM-9 Sidewinder, боєприпаси JDAM і різноманітні високоточні бомби.

Обидва літаки оснащені передовими радарами та радіолокаційними системами. F-16 більш випробуваний в боях. І Mirage 2000, і F-16 є ефективними багатоцільовими винищувачами. Для оборони України інтеграція обох літаків може значно підвищити повітряні можливості. Загальна ефективність авіації підвищиться у зв’язці з літаком ACS-890 дальнього радіолокаційного виявлення, який Україні обіцяла Швеція. Однак потрібно зазначити — пілотам на Mirage 2000 потрібно пройти курс підготовки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ефективність наявних винищувачів F-16 вже помітна. Проте двох місяців замало для повноцінної демонстрації можливостей, проте використання "Соколів" дало можливість українським літакам зосередитись на інших операціях, зокрема в Курській області.