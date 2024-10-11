Ефективно збивають вертольоти і не тільки: три цікаві ПЗРК України (відео)

В ЗСУ застосовуються щонайменше два з п'яти найкращих ПЗРК світу

Для того, щоб ефективно оборонятися від ворога, Україні потрібні не тільки засоби ППО для прикриття міст, а й більш портативні моделі. Україна використовує декілька переносних зенітно-ракетних комплексів, серед них можемо виділити три: радянський ПЗРК Ігла та два іноземних.

ПЗРК FIM-92 Stinger та ПЗРК Mistral називають в п'ятірці найкращих переносних зенітно-ракетних комплексів у світі. Вони обидва передавалися Україні союзниками.

ПЗРК FIM-92 Stinger

ПЗРК FIM-92 Stinger — це ракета типу "вистрілив і забув" виробництва компанії Raytheon Missile Systems. Ракета рухається зі швидкістю 750 м/с і може вражати цілі на висоті до 3500 м і в радіусі 8000 м. ПЗРК ефективний проти низьколітаючих літаків, гелікоптерів та навіть крилатих ракет.

ПЗРК Mistral

ПЗРК Mistral — система озброєння виробництва MBDA Missile Systems. Ця ракетна система має 97% підтвердженого коефіцієнта влучання та аналогічний принцип дії "вистрілив і забув", який забезпечується головкою самонаведення. У ПЗРК є тепловізійний приціл, він може підключатися до системи управління вогнем і координації. Ракета рухається зі швидкістю 930 м/с. Зона ураження до 6000 м на висоті до 3000 м. В найновішій моделі дальність збільшена до 8 км.

ПЗРК "Ігла"

Переносний зенітний ракетний комплекс "Ігла" залишився ЗСУ ще з радянських часів. Цей ПЗРК ефективний проти літаків та гелікоптерів та неодноразово доводив це. Також українські військові змогли збити з нього кілька ворожих ракет в небі. Дальність ураження цілей — до 5200 м. Висота цілі — до 2500 м. Ракета летить зі швидкістю 600 м/с.

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