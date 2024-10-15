Партнери України наполягають на зниженні мобілізаційного віку: у Раді розповіли деталі

Це питання обговорюють вже давно

Іноземні партнери України наполягають на зниженні мобілізаційного віку. Проте українська влада має спочатку виправити помилки, які були роблені під час двох комунікаційних компаній щодо мобілізації.

Про це в етері День.LIVE розповіла народна депутатка від "Європейської Солідарності" Марія Іонова. За її словами, комунікаційна кампанія щодо мобілізації була провалена.

"Все ж таки слід визначити, що провалена ця кампанія, і наслідки є критичними, в тому числі як ми зараз бачимо, на фронті. І воно все пов’язано, тому що це і про зброю, і санкції", – підкреслила нардепка.

Іонова наголосила, що потрібно змінювати підхід до мобілізації. За її словами, це потрібно робити через мотиваційні заходи.

"І це мають бути або фінансове забезпечення, або кредити, або завезення автомобіля. Насправді всі напрацювання були у профільному комітеті (Верховної Ради. – Ред.). Важливо – не відлякувати українців, а покращувати мобілізаційні цифри не підривами, а позитивними механізмами, і пропонувати щось", — сказала Іонова.

Що кажуть в ОП

Своєю чергою радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко підтвердив, що американські політики з обох партій тиснуть на президента Володимира Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. За його словами, аргумент партнерів наступний: "коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років".

"Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку", — наголосив Лещенко.

Нагадуємо, що призовний вік у воєнний стан згідно із законом про мобілізацію настає з 25 років. Проте в Україні давно говорять про зниження мобілізаційного віку.