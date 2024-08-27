"Спочатку до 23 років": коли та як можуть знизити призовний вік

Зниження мобілізаційного віку залежатиме від потреб ЗСУ

Призовний вік у воєнний стан згідно із законом про мобілізацію настає з 25 років. Проте в Україні заговорили про зниження мобілізаційного віку.

Це відбудеться тоді, коли військове керівництво країни поставить таке завдання перед народними депутатами. Про це в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

За його словами призовний вік потрібно знижувати поступово.

"Буде запит у військових щодо омолодження призовного віку — і це станеться. Ми ж бачимо, що війна затягується. Але якщо станеться, то, на мою думку, знижувати призовний вік потрібно поступово — спочатку до 23 років, наприклад", — зазначив Горбенко.

Проте Верховна Рада зараз не розглядає питання щодо зниження мобілізаційного віку. Реальних дискусій про зниження питання мобілізаційного віку в парламенті не ведеться й не велося до цього. Про це наголосив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Також депутати готуються до розгляду законопроєкту щодо заборони мобілізації осіб віком від 18 до 25 років. Верховна рада має розглянути його вже на початку вересня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт буде розглянуто на першому засіданні, а саме 3 вересня.

Ця ініціатива викликана нагальною необхідністю усунути прогалини в чинному законодавстві, які наразі дозволяють призивати на військову службу навіть тих молодих людей, які за станом здоров'я визнані непридатними або обмежено придатними для служби в мирний час.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам до 25 років, які не стали на військовий облік. Відсутність військового квитка може ускладнити навіть працевлаштування.