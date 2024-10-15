Багатоженство та безбатьківщина? Що чекає на Україну за подальшої мобілізації, на думку демографа

На Україну можуть чекати незворотні наслідки в плані демографії, якщо мобілізація продовжиться

Україна вже 965-й день захищається від російської агресії, водночас дедалі виразніше проявляються проблеми, пов’язані з мобілізацією та війною. У разі продовження бойових дій нашу країну можуть очікувати незворотні наслідки щодо демографії.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла завідувач відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи, доктор економічних наук Ірина Курило. Вона зазначила, що чим довше триватиме війна, тим більше українців, у тому числі молоді, намагатиметься виїхати за кордон та адаптуватись до життя в інших країнах.

Тим самим ймовірність того, що ці люди колись повернуться назад, зменшується.

Відповідаючи на запитання "А ким можна замінити людей, які через кілька років могли б вже увійти у дорослий вік, одружуватися, народжувати дітей?", Курило заявила, що одного варіанта відповіді тут немає. З її слів, можна спробувати залучити мігрантів, але це малоймовірно.

Водночас вона не відкидає ймовірності підвищення пенсійного віку.

— Можливо, ще зростатиме пенсійний вік. І затребуваними будуть люди раннього пенсійного віку на ринку праці. Бо працювати все одно комусь треба, — каже фахівець.

Говорячи про ймовірність безбатьківщини та багатоженства в Україні після війни, Курило зазначила, що це, швидше за все, також буде.

— Війна ще не завершена, далека від завершення. Я розумію, що всім хочеться якоїсь однозначності висновків, але в цьому так само, як тепер у нашому житті немає впевненості, немає однозначності, — резюмувала демограф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за яких умов в Україні буде мобілізація жінок до лав Сил оборони.