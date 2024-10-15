Партнеры Украины настаивают на снижении мобилизационного возраста: в Раде рассказали детали

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Иностранные партнеры Украины настаивают на снижении мобилизационного возраста. Однако украинские власти должны сначала исправить ошибки, которые были сделаны во время двух коммуникационных компаний по мобилизации.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала народный депутат от "Европейской Солидарности" Мария Ионова. По ее словам, коммуникационная кампания по мобилизации была провалена.

"Все же следует определить, что провалена эта кампания, и последствия критические, в том числе как мы сейчас видим, на фронте. И оно все связано, потому что это и об оружии, и санкциях", — подчеркнула нардеп.

Ионова отметила, что нужно менять подход к мобилизации. По ее словам, это нужно делать путем мотивационных мероприятий.

"И это должно быть либо финансовое обеспечение, либо кредиты, либо завоз автомобиля. На самом деле все наработки были в профильном комитете (Верховной Рады. – Ред.). Важно – не отпугивать украинцев, а улучшать мобилизационные цифры не подрывами, а положительными механизмами, и предлагать что-нибудь", — сказала Ионова.

Что говорят в ОП

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко подтвердил, что американские политики из обеих партий давят на президента Владимира Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. По его словам, аргумент партнеров следующий: "когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет".

"Поэтому американцы намекают: одного западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет. Президент Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без смены призывного возраста", — подчеркнул Лещенко.

Напомним, что призывной возраст в военное положение по закону о мобилизации наступает с 25 лет. Однако в Украине давно говорят о снижении мобилизационного возраста.