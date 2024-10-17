Росіяни модифікували свої РЕБи. Чому для ЗСУ це стало проблемою

Але якість українських льотчиків суттєво зросла

Росіяни мають велику кількість різних FPV-коптерів. Зокрема і такі, з яким не здатні впоратись українські РЕБи.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш. За його словами, ще 2-3 місяці тому противник застосовував по 10-20 FPV-коптерів в день тільки на одному з напрямків.

"Кожні 15 хвилин міг вилітати такий дрон противника і інколи було важко навіть добігти до туалету, бо ти не міг зрозуміти, чи добіжиш, чи ні. Тобто у противника достатньо велика кількість FPV і вони постійно намагаються тебе знищити. Вони їх не рахують, дефіциту немає. Наразі вони почали використовувати також коптери на оптоволокні, це більш рідкісний варіант, він більш ціленаправлений на якусь певну ціль. Його основний плюс — це те, що його система РЕБ наразі "потушити" його не може, бо весь зв'язок тримається на умовній "нитці" (яка тягнеться на 5 км)", — зазначив він.

Командир екіпажу БпЛА додав, що вони розвиваються, потрібно визнати, що вони досить швидко рухаються в цьому напрямку, але щодо якості їхніх пілотів, то вона значно нижча, ніж якість українській пілотів.

Проте, як пояснив Отченаш, що якість українських льотчиків суттєво виросла в період, коли Сили оборони мали дефіцит дронів.

"І саме за рахунок цього якість пілотування наших пілотів збільшилась, тому що коли в тебе обмежена кількість засобів, то ти цінує абсолютно кожну "пташку" і хочеш використати її з якнайбільшим коефіцієнтом ККД", — додав військовий.

Він також зауважив, що у Росії є "хороші союзники", які дають ворогу отримати як велику кількість коптерів, так і частот, на яких вони можуть літати.

Раніше "Телеграф" писав, що армія РФ модифікувала "шахеди" Starlink.