Россияне модифицировали свои РЭБы. Почему для ВСУ это стало проблемой

Но качество украинских летчиков существенно выросло

Россияне имеют большое количество разных FPV-коптеров. В том числе и такие, с которыми не способны справиться украинские РЭБы.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш. По его словам, еще 2-3 месяца назад противник применял по 10-20 FPV-коптеров в день только на одном из направлений.

"Каждые 15 минут мог вылетать такой дрон противника и иногда было трудно даже добежать до туалета, потому что ты не мог понять, добежишь или нет. То есть у противника достаточно большое количество FPV и они постоянно пытаются тебя уничтожить. Они их не считают, дефицита нет. Пока они начали использовать также коптеры на оптоволокне, это более редкий вариант, он более целенаправлен на какую-то определенную цель. Его основной плюс — это то, что его система РЭБ пока "потушить" его не может, потому что вся связь держится на условной "нити" (тянущейся на 5 км)", — отметил он.

Командир экипажа БпЛА добавил, что они развиваются, нужно признать, что они достаточно быстро двигаются в этом направлении, но что касается качества их пилотов, то оно значительно ниже, чем качество украинских пилотов.

Однако, как пояснил Отченаш, качество украинских летчиков существенно выросло в период, когда Силы обороны имели дефицит дронов.

"И именно за счет этого качество пилотирования наших пилотов увеличилось, потому что когда у тебя ограниченное количество средств, то ты ценишь абсолютно каждую "птичку" и хочешь использовать ее с наибольшим коэффициентом КПД", — добавил военный.

Он также отметил, что у России есть "хорошие союзники", которые дают врагу получить как большое количество коптеров, так и частот, на которых они могут летать.

Ранее "Телеграф" писал, что армия РФ модифицировала "шахеды" Starlink.