Росіяни "анонсували" новий страшний удар по Україні? Куди можуть полетіти ракети

Ворог намагається посіяти паніку серед українців, внести розкол та недовіру у нашому суспільстві та виправдати свої злочини

Росія запустила новий фейк, що Україна з подачі США нібито готує "інсценування російського ракетного удару по дитячому закладу на підконтрольній Києву території". Насправді ж це може свідчити про підготовку чергових ударів по цивільних об’єктах з боку російських окупантів.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації (ЦПД). Там зазначили, що в соцмережах почали з’являтися повідомлення від російських пропагандистських каналів, які посилаються на Службу зовнішньої розвідки РФ, і запускають фейки про нібито підготовку удару з боку України по своїй території.

"Керівництво України розраховує в такий спосіб підвищити бойовий дух ЗСУ та обґрунтувати зняття Заходом обмежень на використання ракет углиб росії. Водночас США планують використати цю провокацію для посилення тиску на Іран і КНДР — інсценований удар буде "завданий" нібито їхніми ракетами", – заявляють росіяни у мережі.

У ЦПД наголосили, що така інформація від росіян — фейк. Однак це може говорити про те, що ворог готує нові удари по Україні та намагається посіяти паніку.

"Подібні вкиди росіян – це відверта дезінформація, яка не має нічого спільного з реальністю та може свідчити про підготовку ворогом чергових ударів по цивільних об'єктах. Ворог намагається посіяти паніку серед українців, внести розкол та недовіру в наше суспільство і виправдатися за власні злочини", — йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

При цьому слід пам’ятати, що Росія регулярно намагається звинуватити Україну у всіх воєнних злочинах російської армії, у тому числі й у ракетних ударах по дитячих установах, масових убивствах цивільних у Бучі та інших українських містах. Російська пропаганда, попри численні докази, наполегливо називає "провокацією та інсценуванням", а ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит – "попаданням протиракети київської ППО".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні російські пропагандисти запустили в мережі фейк, що ЗСУ в Курській області нібито здійснили хімічну атаку.