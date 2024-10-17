Росіяни рвуться до Куп'янська і атакують всіма можливими методами: яка зараз ситуація на Харківщині (карта)

За добу росіяни атакували тут 18 разів

Харківщина зараз перебуває в епіцентрі найжорстокіших боїв на східному фронті. Росіяни докладають максимум зусиль, щоб захопити цю стратегічно важливу область. Особливо напружена ситуація зараз навколо Куп'янська, де армія РФ намагається створити плацдарм для подальшого наступу. Українські захисники мужньо тримають оборону, але ситуація дуже складна.

На Куп'янському напрямку російські війська не припиняють спроб прорвати українську оборону. Армія РФ застосовує тактику масованих атак, кидаючи в бій значні сили піхоти та техніки. За словами Командира батальйону УБпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр, депутата КМР, радника оборонного комітету ВРУ Юрія Федоренка, "ворог не шкодує сил та засобів". Про це він сказав в етері телеканалу "Ми Україна".

Ситуація у Куп'янську за картами DeepState

Живу силу кидає хвиля за хвилею, максимально вибиваючи Сили оборони з займаних позицій, каже Федоренко. Військовий також зазначив, що росіяни активно застосовують авіацію з керованими авіабомбами та артилерію.

Російські військові використовують комбіновану тактику, намагаючись наблизити живу силу до лінії бойового зіткнення. Для цього вони залучають легкоброньовану та броньовану техніку, а також високоманеврені підрозділи. Бої на цьому напрямку дуже жорстокі, але українським захисникам вдалося значно сповільнити просування РФ.

Генеральний штаб ЗСУ підтверджує складність ситуації на Куп'янському напрямку. За останню добу РФ здійснила 18 атак на позиції українських військ. Найзапекліші бої точилися поблизу населених пунктів Кучерівка, Піщане, Степова Новоселівка, Лозова та Вишневе.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що росіяни пішли у незвичний штурм на Харківщині, але були розгромно зупинені. Українські військові бригади "Спартан" тримають оборону на цій ділянці.