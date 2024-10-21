Переведемо годиники востаннє: думки політиків щодо змін у законі радикально розділились

Президент досі не підписав закон

В Україні розгорнулася дискусія навколо законопроєкту №4201 про обчислення часу, який має скасувати переведення годинників на "зимовий" та "літній" час. Президент України досі не підписав документ, що викликає різні припущення серед політиків та громадськості.

Так, не всі народні обранці підтримують даний законопроєкт. Народний депутат Олексій Гончаренко у коментарі виданню "Телеграф" висловив сподівання, що президент Володимир Зеленський досі не підписав документ, бо зрозумів недоліки цього рішення.

"У людей в східній частині України влітку, якщо це зробити, там сонце буде вставати на початку четвертої ночі. А при цьому буде більше витрачатися електроенергії, навпаки, ну, вже в інші сезони, коли буде темно, але ще буде не пізно. І взагалі в Євросоюзі всі там великі країни переводять годинник, а ми куди рухаємось?" — зауважив Гончаренко.

Він також наголосив на тому, що подав електронну петицію про ветування законопроєкту №4201, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів.

"Нам треба робити так, як робить Європа, куди ми хочемо потрапити, яка переводить годинники, і, власне, і все… І робить це, тому що в цьому є логіка. Тому що це зберігає електроенергію, це максимально дозволяє використати день світловий", — зауважив Гончаренко.

З іншого боку, народна депутатка Леся Забуранна висловила підтримку законопроєкту про обчислення часу. Вона зауважила, що таке рішення базується на відповідних наукових висновках та враховує вплив на здоров'я людини, економіку та інші аспекти.

"Регулювалися, ми рядом причин, як і політичних, так і геополітичних, і природних… є бачення наших українських науковців щодо того, що переведення часу, воно не є позитивним у впливі на здоров'я людини. Тому Верховна Рада підтримала цей законопроєкт, ну і ми сподіваємося, що все ж таки він буде підписаний президентом України", — мовила нардепка.

Щодо позиції президента Зеленського і чи буде підписаний документ, Забуранна зазначила, що не може коментувати дії лідера країни.

"Я можу відповідати за рішення Верховної Ради, коментувати їх, або гарантувати, чому ми підтримуємо чи не підтримуємо певні законопроєкти", — зазначила Забуранна.

Водночас на питання журналіста про те, чи не було б логічним рішенням запровадити в Україні час подібний до польського, тобто UTC-1, а не UTC-2, нардепка відповіла, що з одного боку сенс в цьому є, проте з іншого — напевно, "враховувалися певні аспекти і географічні, і природні".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Раді ухвалили остаточне рішення щодо переведення годинників. Через це у східних областях почне сутеніти вже після 15-ї години.