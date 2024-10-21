Переведем часы в последний раз: мнения политиков относительно изменений в законе радикально разделились

Президент до сих пор не подписал закон

В Украине развернулась дискуссия вокруг законопроекта №4201 об исчислении времени, которое должно отменить перевод часов на "зимнее" и "летнее" время. Президент Украины до сих пор не подписал документ, который вызывает разные предположения среди политиков и общественности.

Так, не все народные избранники поддерживают данный законопроект. Народный депутат Алексей Гончаренко в комментарии изданию "Телеграф" выразил надежду, что президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал документ, потому что понял недостатки этого решения.

"У людей в восточной части Украины летом, если это сделать, там солнце будет вставать в начале четвертого ночи. А при этом будет больше тратиться электроэнергии, наоборот, ну, уже в другие сезоны, когда будет темно, но еще будет не поздно. И вообще в Евросоюзе все там большие страны переводят часы, а мы куда двигаемся?" — заметил Гончаренко.

Он также отметил, что подал электронную петицию о ветировании законопроекта №4201, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов.

"Нам нужно делать так, как делает Европа, куда мы хотим попасть, которая переводит часы, и собственно и все… И делает это, потому что в этом есть логика. Потому что это сохраняет электроэнергию, это максимально позволяет использовать день световой", – заметил Гончаренко.

С другой стороны, народный депутат Леся Забуранная выразила поддержку законопроекту об исчислении времени. Она отметила, что такое решение основано на соответствующих научных выводах и учитывает влияние на здоровье человека, экономику и другие аспекты.

"Регулировались мы рядом причин, как и политических, так и геополитических, и естественных… есть видение наших украинских ученых относительно того, что перевод времени, он не оказывает положительное влияние на здоровье человека. Поэтому Верховная Рада поддержала этот законопроект, ну и мы надеемся, что все же он будет подписан президентом Украины", — сказала нардеп.

Что касается позиции президента Зеленского и будет ли подписан документ, Забуранная отметила, что не может комментировать действия лидера страны.

"Я могу отвечать за решение Верховной Рады, комментировать их или гарантировать, почему мы поддерживаем или не поддерживаем определенные законопроекты", — отметила Забуранная.

В то же время на вопрос журналиста о том, не было бы логическим решением ввести в Украине время подобное польскому, то есть UTC-1, а не UTC-2, нардеп ответила, что с одной стороны смысл в этом есть, однако с другой — наверняка, "учитывались определенные аспекты, и географические, и естественные".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Раде приняли окончательное решение о переводе часов. Поэтому в восточных областях начнет смеркаться уже после 15 часов.