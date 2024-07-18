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Світанок після 9:00 ранку: які можуть бути наслідки після відмови від переведення годинників в Україні

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Настінний годинник
Настінний годинник. Фото Ілюстративне фото

Українцям пояснили, чому вигідніше залишатися на зимовому часі

Верховна Рада України скасувала переведення годинників на зимовий та літній час. Останнє переведення годинника планується в жовтні 2024 року, тобто вся країна надалі житиме за зимовим часом.

Як повідомляє "24 канал", на те є свої причини. Коли в Україні буде єдиний час, то сонце в різних куточках країни підійматиметься по-різному, але залишатиметься на зимовому часі вигідніше.

Як приклад українцям запропонували розглянути літній та зимовий час у найкоротшому (21 грудня) та найдовшому (21 червня) дні на рік.

  • за зимовим часом світанок у Києві 21 червня настає о 03:46, а у Харкові ще раніше — о 03:26.
  • за літнім часом у Києві 21 грудня світанок настане о 08:56, а в Ужгороді сонце зійде пізніше — аж о 09:21

Якби на всій території України залишили дійсним літній час, то на роботу час від часу довелося б приходити ще до світанку. А за зимового часу сходи сонця відрізнятимуться. Також у перспективі депутати обговорюють встановлення у різних галузях різного початку робочого дня чи навчального процесу. Це дозволить жителям окремих регіонів з комфортом прокидатися і не йти на роботу або з неї у темряві.

Також "Телеграф" розповідав про те, що журналіст Віталій Чепінога розкритикував скасування переведення годинників. Він вважає, що нардепи погарячилися з ухваленням цього рішення.

Теги:
#Зимовий час #Переведення годинника #Літній час