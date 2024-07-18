Перехід на зимовий час: де буде темніти вже після третьої години дня

Темрява вдень стане звичайною справою

Верховна Рада скасувала перехід на зимовий та літній час, востаннє переведення годинників українців очікує у кінці жовтня. Через це нововведення у східних областях почне темніти раніше.

Найбільше зміни зачіпають усі області, які знаходяться східніше за Київ. У холодну пору року там почне сутеніти після 15-ї години. Як вдалось дізнатись "Телеграфу", про цю проблему нардепів попереджали й раніше. Зокрема була опублікована петиція, в якій писали про наслідки переходу на зимовий час, але її не підтримали через недостатню кількість голосів.

Автор петиції зазначав що переведення годинників призведе до проблем. З однієї сторони влітку буде дуже ранній світанок (о 1:30), а з іншої ― у східних областях почне темніти вдень в зимову пору.

Найбільше від переведення годинників на зимовий час постраждає лівобережжя України. Ранній світанок та захід Сонця стане проблемою для мешканців таких областей:

Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Луганська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька.

У петиції також йшлось про те, що темрява підвищує ризики вуличної злочинності. Враховуючи, що взимку почне сутеніти після 15-ї, діти, які у цей час повертаються зі школи, можуть бути у небезпеці.

"У зимовий час темніє на годину раніше: наприклад, у Запоріжжі взимку о 15:30, а влітку о 21:00 вже буде темно! Це викликає необхідність повернення додому в темряві, що створює більший ризик вуличних злочинів, особливо для жінок і дітей, а також велику аварійність на дорогах в умовах, коли вечір пік потрапляє на темряву!", ― йдеться у петиції.

Журналіст та екснардеп Віталій Чепинога розкритикував рішення Ради перейти на зимовий час. Він нагадав, навіщо взагалі переводять стрілки годинників.

"Телеграф" раніше повідомляв, що через перехід на зимовий час зростуть витрати електроенергії. Це погане рішення, враховуючи дефіцит в енергосистемі.