Яка буде різниця в часі між Україною та Європою після скасування переведення годинників: що потрібно знати

Сьогодні різниця з Європою за часом в одну годину, а то й зовсім її немає

В Україні ВРУ проголосувала за законопроєкт, яким скасовує переведення годинників в Україні на зимовий та літній час. Українці незадоволені цим і серед причин — розрив у часі з Європою, де сьогодні мешкає безліч біженців із нашої країни.

"Телеграф" розібрався, яка різниця у часі між Україною та країнами Європи зараз. А також розповість про те, яка різниця буде, якщо закон набуде чинності.

У Європі, як і в Україні, активно обговорюють скасування сезонного переведення годинників. Зокрема, Європарламент у 2019 році підтримав таку ідею, яку мали запровадити у 2021 році, але цього не сталося досі. На сьогоднішній день годинник на літній час переводиться в 60 країнах світу. У Європі це Італія, Іспанія, Франція, Польща, Німеччина, Нідерланди, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія тощо, на додаток до цього — більшість США, Канада, Ізраїль.

Проте є держави, які відмовилися від переведення годинників: Японія, Китай, Індія, Сінгапур, Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія, Абхазія та Азербайджан.

У Європі на сьогодні діють три часові пояси: вісім із країн знаходяться в одному поясі з Україною (GMT+2/+3 взимку/літом), сімнадцять – у так званому центральноєвропейському поясі (GMT+1/+2), і два найзахідніші – в одному поясі із Грінвічем (GMT+0/+1). Після того, як Україна перевела годинник на літній час, різниця з Європою склала 1 годину, а з деякими країнами зовсім різниці немає. Якщо у Ківі 08:00, то:

у Польщі – 07:00;

у Словаччині – 07:00;

в Угорщині – 07:00

у Молдові – 08:00;

у Чехії – 07:00;

у Румунії – 08:00;

в Естонії – 08.00;

в Ірландії — 06:00;

у Німеччині – 07:00;

в Іспанії – 7:00;

у Великій Британії – 06:00;

у США (Вашингтон) – 02:00;

у Норвегії – 07:00;

у Японії – 14:00;

у Грузії – 09:00.

І коли ВРУ хоче, щоб Україна залишилася на зимовому часі, майже всі країни ЄС обирають літній час як більш зручний для себе. З 27 жовтня 2024 року Україна перебуватиме у постійному часі UTC+2 (Східноєвропейський час, EET), що на дві години випереджає середній час за Грінвічем. Це означає, що різниця в часі між Україною та Європою становитиме дві години.

Також "Телеграф" розповідав про те, в яких регіонах України темнітиме після 15:00, якщо ухвалять закон про відміну переведення годинників. Українці незадоволені цим рішенням.