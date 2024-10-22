Його називали "акушером українських олігархів" та одним із лідерів Помаранчевої революції: куди зник ексміністр фінансів Віктор Пинзеник

Чоловік не з'являється на публіці

Віктор Пинзеник — відомий економіст і політик, який тривалий час обіймав різні державні посади. Зокрема, працював у Верховній Раді та був міністром фінансів України. Упродовж останніх років Пинзеник зник з публічного простору.

"Телеграф" розповість про політичну діяльність Віктора Пинзеника, і де він перебуває зараз.

Що відомо про Віктора Пинзеника

Майбутній політик з'явився на світ у 1954 році на Закарпатті. Його батьки були вчителями. Навчався на економіста у Львівському університеті імені Івана Франка.

Після закінчення навчання у виші вирішив зосередитися на науковій діяльності. Пройшов шлях від асистента й до професора Львівського університету. Також упродовж року завідував кафедрою економіки.

Упродовж своєї діяльності створив понад 400 різних наукових праць. Також отримав звання почесного доктора Києво-Могилянської академії й Тернопільської академії народного господарства.

Згодом Пинзеник вирішив податися у політику, і в 1991 році став народним депутатом України. Паралельно працював у Комісії з питань економічної реформи та управління народним господарством. Пізніше став міністром економіки України, на посаді якого протримався рік.

Фото з мережі

Після цього чоловік знову став народним обранцем та увійшов до Комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Певний час працював віцепрем'єр-міністром. Очолював Раду з питань економічної реформи при президентові України. Згодом знову балотувався у парламент і пройшов. Водночас був членом Комітету з питань фінансів і банківської діяльності.

Пинзенику нерідко закидали невдалі економічні реформи та називали "акушером української олігархії". Зокрема, й тому, що за його ідеєю у 90-ті в державні підприємства повинні були вкластися іноземні інвестори. Натомість це вдалося зробити іншим людям, які згодом приватизували собі підприємства. Їх почали називати олігархами.

Фото з мережі

Пинзеник протягом 6 років був позаштатним радником тодішнього президента Леоніда Кучми з питань економічної політики. У 2002 році пройшов у парламент від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" та знову увійшов до Комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Згодом почав працювати міністром фінансів в урядах Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова. Пинзеник брав участь у Помаранчевій революції

Пізніше балотувався у парламент від Блоку Юлії Тимошенко та був заступником голови однойменної фракції. У 2009 році чоловік подав у відставку з посади міністра фінансів, оскільки не погоджувався з бюджетною політикою уряду під час кризи.

Фото з мережі

У 2011 році екснардеп став заступником голови Наглядової ради "УкрСиббанку". А вже через рік знову подався до парламенту від партії "УДАР", де був заступником голови однойменної фракції. Працював у Комітеті України з питань економічної політики. Пропонував скасувати мегавиплати державним службовцям під час виходу на пенсію. Також звинувачував уряд Азарова у зростанні інфляції.

А у 2014 році Пинзеник вкотре пройшов до Верховної Ради як депутат від партії "Блок Петра Порошенка". Був нардепом на 2019 року.

Де зараз Віктор Пинзеник

У 2019 році Віктор Пинзеник почав працювати в наглядовій раді "Магістральних газопроводів України". Ймовірно, він продовжує роботу у цій структурі й досі. Журналісти припустили, що на цій посаді Пинзеник у період з 2019 по 2021 рік міг отримати понад 8,7 мільйона гривень. А з 2021 по 2023 — 6,2 мільйона гривень.

Фото з фейсбуку Віктора Пинзеника

Раніше на своїй сторінці у фейсбуці екснардеп робив власну оцінку економічної ситуації, давав інтерв'ю на телебачені, а також вітав українців з державними та релігійними святами. Останній пост політик випустив до повномасштабного вторгнення росіян — у січні 2022 року. Тоді він привітав читачів з Різдвом Христовим.

Скриншот з фейсбуку Віктора Пинзеника

Останнім часом Пинзеник не веде сторінку на фейсбуці, тому про його життя нічого невідомо.

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