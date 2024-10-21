Займається бізнесом і виховує двох доньок: як виглядає дружина премʼєр-міністра Дениса Шмигаля

Дружина чиновника не любить увагу суспільства

Денис Шмигаль з 2020 року є прем'єр-міністром України, постійно перебуваючи у публічному просторі. А от про його дружину відомо не так багато. Вона рідко з'являлась на публіці.

"Телеграф" розповість, що відомо про Катерину Шмигаль, та чим вона займається.

Що відомо про дружину Дениса Шмигаля

Катерина Шмигаль народилась в 1975 році. Вона вийшла заміж за майбутнього політика в 1998 році, тож вони перебувають у шлюбі вже понад 25 років. До 2016 року Катерина була однією з власників підприємства "Камʼянецька пекарня".

Також відомо, що подружжя виховує двох доньок — Анну і Софію. Зокрема, Анна навчалась в університеті "Львівська політехніка" за спеціальністю "менеджмент", а також — у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де опановувала українську філологію.

Вперше Катерина Шмигаль з'явилась у публічному просторі у 2021 році, коли була з чоловіком та дітьми на святкуванні 30-річчя незалежності України.

Фото з мережі

Пізніше жінка разом з прем'-єр-міністром і дітьми прийшла на концерт Андреа Бочеллі в Києві. Тоді вона дала перше інтерв'ю Катерина Осадчій в програмі "Світське життя". Дружина прем'єра зізналась, що уникає публічності, тому що це може заважати у житті.

Катерина також розповіла, що займається хатніми справами. Водночас Денис Шмигаль додав, що дружина має невеличкий бізнес. Також за інформацією на 2021 рік, жінка разом з доньками мешкала у Львові. А на вихідні вони по черзі їздили одне до одного.

У 2024 році стало відомо, що ще 17 років тому Катерина зареєструвала ФОП, який передбачав здачу нерухомості в оренду. Натомість цьогоріч Шмигаль закрила його та зареєструвала інше — приватне підприємство "Кадіс Уа", статутний капітал якого налічує 30 мільйонів гривень.

Скриншот "Главкому"

Скриншот "Главкому"

Основна діяльність, як і раніше — здача нерухомості в оренду. Водночас у реєстраційних даних вказано й ще дещо — "діяльність готелів, ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв для подій, купівля, продаж та управління нерухомістю.

Сторінки у соцмережах Катерини є закритими, оскільки вона веде непублічний спосіб життя. Тому дізнатися, як живе і проводить час жінка, не вийде.

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