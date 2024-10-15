Допоміг Медведчуку увійти в Раду та був "правою рукою" Ющенка: куди зник депутат Балога

Політику заборонили в'їзд у Європейський Союз

Віктор Балога — відомий український політик, який пройшов шлях від міського голови Мукачева й до народного депутата Верховної Ради. Водночас чиновник нерідко потрапляв у гучні скандали.

Політик спершу будував кар'єру на Закарпатті, а згодом поступово перейшов у центральну владу. Якою була діяльність Віктора Балоги та де він зараз — розкаже "Телеграф".

Що відомо про Віктора Балогу

Чоловік народився в 1963 році на Закарпатті. Навчався у Львівському торгівельно-економічному інституті. Після закінчення вишу працював товарознавцем, а також обіймав керівні посади у споживчих товариствах та на приватних підприємствах.

Входив до Соціал-демократичної партії України. Згодом був обраний мером Мукачева, а через рік — головою Закарпатської ОДА. Саме Балога підтримав тодішнього радника президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука, що допомогло йому потрапити у Раду від Закарпаття. Пізніше політик зазначав, що було його помилкою.

У 2002 році політик пройшов у парламент від фракції "Наша Україна". Входив до Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій. Через кілька років знову подав свою кандидатуру в мери Мукачева, але програв.

Балога був довіреною особою на той час кандидата у президенти Віктора Ющенка у Закарпатті. Пізніше знову очолив місцеву державну адміністрацію. У 2005 році склав депутатські повноваження й став міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

У період президентства Ющенка політик очолював Секретаріат Президента та керував наглядовою радою Національного оркестру. Деякі експерти розповідали, що за часів роботи Балоги у Секретаріаті Україна продала Росії найбільше своєї зброї. Йдеться про 100 ракет X-59, за які держава отримала 1 мільярд доларів.

Був очільником Політради політичної партії "Наша Україна", з посади якого невдовзі пішов. Водночас зазначив, що буде працювати з Ющенком надалі, бо це "людиною високих принципів і благородних цілей". Однак пізніше Балога звільнився, бо не був згоден з тим, що Ющенко хоче балотуватися вдруге на президента країни.

Коли до влади прийшов Янукович, Балога отримав посаду міністра надзвичайних ситуацій. А вже через 2 роки знову став народним обранцем від партії "Єдиний Центр". Чиновник входив до Комітету з питань європейської інтеграції.

Фото з мережі

Цікаво, що в мережі можна побачити спільні фото Балоги, президента-втікача та диктатора Путіна. Одна зі світлин зроблена під час робочої зустрічі, де політики стоять з келихами.

Фото з мережі

У 2014 році Балозі знову вдалося потрапити у Верховну Раду. Політик був одним зі тих, хто не підтримав Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донеччини та Луганщини. У 2019 році Балога пройшов у парламент від партії "Єдиний Центр", а також входив до депутатської групи "За майбутнє".

Де зараз Віктор Балога

У 2023 році племінник політика — Віктор потрапив у скандал. На дорозі між ним та іншим водієм виник конфлікт, який спричинив бійку. Балога-молодший сильно побив чоловіка, так, що через кілька днів той помер у комі. Згодом йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Став фігурантом кримінальної справи й інший син Балоги — Андрій, котрий обіймає посаду мера Мукачева. Його та голову райради Михайла Ланя викрили на продажі землі за заниженими у 9 разів цінами. Йшлося про стадіон "Авангард" у Мукачеві, який фактично й контролює Ланьо. Спочатку йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а згодом змінили на заставу у 30 мільйонів гривень.

У 2023 році угорський уряд заборонив Балозі в'їзд до Євросоюзу, оскільки "становить загрозу їх національним інтересам та безпеці". Рішення пояснили тим, що на Закарпатті познімали угорські прапори та вивіски.

У декларації, поданій у 2024 році, Балога вказав кілька земельних ділянок, 2 житлових будинки, загальною вартістю понад 3 мільйони гривень. Також від початку повномасштабного вторгнення депутат придбав дві новенькі автівки: Volkswagen ID3 — за понад 1,3 мільйона гривень та Audi SQ7 — майже за 2,6 мільйона гривень.

Крім цього, нардеп задекларував понад 5,8 мільйона готівкових коштів. А от в його дружини нараховується 590 тисяч євро та понад 2 мільйони гривень готівкою.

Зараз політик продовжує працювати у парламенті, а також ділиться своїми думками щодо ситуації в країні в фейсбуці.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник колишній прем'єр-міністр часів Ющенка Юрій Єхануров. Про нього давно не було жодних новин.