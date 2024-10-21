Мав пухкі щічки та був підстрижений під каре: як виглядав у молодості ексміністр Кулеба

Дипломат вже не працює в Міністерстві закордонних справ

Дмитро Кулеба тривалий час очолював Міністерство закордонних справ України, однак нещодавно його звільнили з посади. Роботу чоловіка як дипломата високо оцінювали міжнародні партнери та різні медіа. Загалом Кулеба пройшов тривалий шлях у професії, обіймаючи різні посади.

"Телеграф" розкаже, яким був Дмитро Кулеба в дитинстві та молодості, а також якою була його кар'єра.

Дмитро Кулеба в дитинстві та молодості

Майбутній дипломат народився в 1981 році в Сумах. У дитинстві Дмитро мав пухкі щічки, широкі вуха й темне волосся. Тоді Кулеба мало був схожий на себе сьогоднішнього.

Фото з інстаграму Дмитра Кулеби

Навчався в Київському національному університеті імені Шевченка, опановуючи міжнародне право. Певний час провадив наукову діяльність та став кандидатом юридичних наук. Окрім української та російської, вправно володіє англійською мовою та трохи французькою.

Почав роботу у дипломатії з посади аташе Служби головного юридичного радника Міністерства закордонних справ. Певний час був секретарем постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні. На початку своєї дипломатичної кар'єри у 2000-х Кулеба мав струнку статуру та густе темне волосся.

Фото з мережі

Пізніше перейшов у департамент секретаріату міністра закордонних справ України. Також працював радником віцепрем'єр-міністра Костянтина Грищенка. А вже у 2014 році повернувся на роботу в МЗС, куди його запросив тодішній міністр Павло Клімкін. Так, чоловік став Посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій. Згодом Дмитро почав носити окуляри та зробив стрижку-каре.

Фото з мережі

Фото з мережі

У 2016 році дипломата призначають постійним представником України при Раді Європи. Тож перед Кулебою постало завдання — порушувати важливі для України питання у світі. Так, він працював над такими напрямками, як захист прав людини в окупованому Криму, залучення європейських політиків до реформ в Україні, відкликання російської делегації в ПАРЄ.

Через кілька років дипломат випустив власну книгу "Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот". У ній йшлося про інформаційну оборону в сучасному світі.

Фото з мережі

У 2019 році в уряді Олексія Гончарука Кулеба став віцепрем'єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Водночас очолював Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції. Через рік Кабмін Гончарука розпустили, а Кулеба став чи не єдиним, кого не звільнили. Натомість отримав нову посаду — міністра закордонних справ.

Фото: прес-служба МЗС

Дмитро Кулеба зараз

Протягом останніх років Дмитро Кулеба активно займався дипломатичною роботою. Він працював над тим, що Україна стала кандидатом в члени ЄС і партнером розширених можливостей НАТО.

Був одним із засновників Люблінського трикутника, який передбачає співпрацю України з Польщею та Литвою. Крім цього, займався підготовкою установчого Саміту Кримської платформ і працював над залученням в Україну інвестицій. Кулеба на весь заявляв про важливість допомоги Україні з боку США та Європи та необхідність притягнення Росії до відповідальності за всі злочини.

Також у 2023 році чоловік помітно схуд, а також змінив зачіску. Він зізнався, що звертався за допомогою до дієтологів. Так, Кулеба припинив вживати окремі продукти та припинив користуватися ліфтом.

Фото з мережі

Фото з інстаграму Дмитра Кулеби

На початку вересня 2024 року дипломат подав у відставку. Подейкували, що Кулебі пропонували очолити нову об'єднану місію України при НАТО та Євросоюзі, однак той не погодився.

Зараз Дмитро їздить по містах України та розповідає про різні історичні пам'ятки. Також він ділиться своїми думками щодо подій в країні, проводить час з рідними та показує, як готує.

Фото з інстаграму Дмитра Кулеби

Фото з інстаграму Дмитра Кулеби

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла учасниця "Фабрики зірок" та гурту Real O Ліна Міцукі. Про неї давно не було новин у мережі.