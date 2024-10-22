Его называли "акушером украинских олигархов" и одним из лидеров Оранжевой революции: куда исчез эксминистр финансов Виктор Пинзеник

Мужчина не появляется на публике

Виктор Пинзеник — известный экономист и политик, долгое время занимавший разные государственные должности. В частности, работал в Верховной Раде и был министром финансов Украины. За последние годы Пинзеник исчез из публичного пространства.

"Телеграф" расскажет о политической деятельности Виктора Пинзеника, и где он находится сейчас.

Что известно о Викторе Пинзеник

Будущий политик появился на свет в 1954 году в Закарпатье. Его родители были учителями. Учился на экономиста во Львовском университете имени Ивана Франко.

После окончания учебы в вузе решил сосредоточиться на научной деятельности. Прошел путь от ассистента и профессора Львовского университета. Также в течение года заведовал кафедрой экономики.

За свою деятельность создал более 400 различных научных работ. Также получил звание почётного доктора Киево-Могилянской академии и Тернопольской академии народного хозяйства.

Впоследствии Пинзеник решил отправиться в политику, и в 1991 году стал народным депутатом Украины. Параллельно работал в Комиссии по экономической реформе и управлению народным хозяйством. Позже стал министром экономики Украины, на должности которого продержался год.

Фото из сети

После этого мужчина снова стал народным избранником и вошел в Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности. Некоторое время работал вице-премьер-министром. Возглавлял Совет по экономической реформе при президенте Украины. Впоследствии снова баллотировался в парламент и прошел. В то же время являлся членом Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.

Пинзенику нередко упрекали в неудачных экономических реформах и называли "акушером украинской олигархии". В частности, и потому, что по его идее в 90-е в государственные предприятия должны были вложиться иностранные инвесторы. Это удалось сделать другим людям, которые впоследствии приватизировали себе предприятия. Их стали называть олигархами.

Фото из сети

Пинзеник в течение 6 лет был внештатным советником тогдашнего президента Леонида Кучмы по вопросам экономической политики. В 2002 году прошел в парламент от блока Виктора Ющенко "Наша Украина" и снова вошел в Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности. Затем начал работать министром финансов в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова. Пинзеник участвовал в Оранжевой революции

Позже баллотировался в парламент от Блока Юлии Тимошенко и был заместителем главы одноименной фракции. В 2009 году мужчина подал в отставку с поста министра финансов, поскольку не соглашался с бюджетной политикой правительства во время кризиса.

Фото из сети

В 2011 году экс-нардеп стал заместителем председателя Наблюдательного совета "УкрСиббанка". А уже через год снова направился в парламент от партии "УДАР", где был заместителем главы одноименной фракции. Работал в Комитете Украины по экономической политике. Предлагал отменить мегавыплаты государственным служащим при выходе на пенсию. Также обвинял правительство Азарова в росте инфляции.

А в 2014 году Пинзеник еще раз прошел в Верховную Раду как депутат от партии "Блок Петра Порошенко". Был нардепом до 2019 года.

Где сейчас Виктор Пинзеник

В 2019 году Виктор Пинзеник начал работать в наблюдательном совете "Магистральных газопроводов Украины". Вероятно, он продолжает работу в этой структуре до сих пор. Журналисты предположили, что на этом посту Пинзеник в период с 2019 по 2021 год мог получить более 8,7 миллиона гривен. А с 2021 по 2023 – 6,2 миллиона гривен.

Фото из фейсбука Виктора Пинзеника

Ранее на своей странице в фейсбуке экс-нардеп делал собственную оценку экономической ситуации, давал интервью на телевидении, а также поздравлял украинцев с государственными и религиозными праздниками. Последний пост политик выпустил до полномасштабного вторжения россиян — в январе 2022 года. Тогда он поздравил читателей с Рождеством.

Скриншот с фейсбука Виктора Пинзеника

В последнее время Пинзеник не ведет страницу на фейсбуке, поэтому о его жизни ничего неизвестно.

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