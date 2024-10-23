Балотувалась в президенти та їздила в Москву "домовлятися про мир": куди зникла екснардепка Людмила Супрун

Упродовж останніх років жінка відійшла від політики

Людмила Супрун була популярним політиком у 2000-х, кілька разів стаючи народним депутатом України різних скликань. Згодом жінка не пройшла у Верховну Раду та змінила вектор руху.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, куди зникла екснардепка, а також розповімо більше про її кар'єру.

Що відомо про Людмилу Супрун

Жінка народилась у 1952 році в Запоріжжі. Згодом поїхала до Києва, де почала навчатись на юриста. Після закінчення вишу отримала роботу юрисконсультом підприємства. Також вирішила займатися науковою діяльністю та вступила до аспірантури Інституту держави і права імені Корецького. Через певний час стала науковим співробітником науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології.

Упродовж року була провідним науковим співробітником відділу міжнародного права Інституту держави і права імені Корецького. У 1993 році жінку призначили президентом Асоціації ділового співробітництва "Інтерагро". Згодом Супрун визнали "Діловою жінкою України 1997 року".

Фото з мережі

У 1998 році балотується до парламенту й стає народною депутаткою. Паралельно очолює підкомітет з питань доходів державного бюджету Комітету з питань бюджету. Також Людмила входила до фракції Народно-демократичної партії.

У 2002 році Супрун знову потрапила до парламенту. Спершу вона стала першим заступником голови Комітету з питань бюджету, а згодом — і виконувачем обов'язків голови цієї ж структури.

Фото з фейсбуку Людмили Супрун

На наступних парламентських виборах в черговий раз балотувалась у Верховну Раду, але цього разу безрезультатно. А все тому, що Блок народно-демократичних партій не подолав прохідний бар'єр.

Не пройшла до парламенту й у межах власної політсили Виборчий блок Людмили Супрун — Український регіональний актив. Причина — мала кількість голосів виборців. Натомість у 2006 році стала заслуженим економістом України.

Фото з фейсбуку Людмили Супрун

У 2010 році екснардепка балотувалася в президенти України, але перемогти їй не вдалося. Пізніше протягом 1 року очолювала Державне агентство з інвестицій та інновацій.

У 2011 році Супрун висловила підтримку російському руху "Народное большинство России, Украины, Белоруссии". Ця організація мала мету — об'єднання Росії, Білорусі та України в одну державу. До 2012 року Супрун також обіймала посаду президента Української федерації фігурного катання на ковзанах.

У 2014 році жінка певний час була радником міністра оборони, а згодом — міністра фінансів України. Працювала послом Міжнародної комісії з прав людини в Україні.

Де зараз Людмила Супрун

У 2019 році Супрун знову намагалась пройти у Верховну Раду, утім, не набрала підтримку. Також понад 20 років Людмила Супрун є головою правління Українського фонду миру на громадських засадах. Водночас екснардепка є головою правління Консорціуму "Південна-енергетична компанія".

У 2020 році Супрун їздила в Москву на запрошення Міжнародної асоціації фондів миру. Там вона зустрілась з президентом цієї організації Анатолієм Карповичем. Тоді у своєму фейсбуці Супрун висловлювала сподівання, що війну на Донбасі вийде припинити дипломатією. Водночас у цей час росіяни вже активно готувалися до повномасштабного вторгнення.

"Я представила йому наш мирний план щодо Донбасу, і, чесно кажучи, навіть не очікувала настільки позитивної реакції. Пан Карпов сказав: "Прості росіяни з нетерпінням чекають скорішого миру на Донбасі, тому ми вітаємо будь-які ініціативи народної дипломатії, які, нарешті, здвинуть процес з мертвої точки". — писала жінка.

Фото з фейсбуку Людмили Супрун

На своїй сторінці у фейсбуці жінка поширювала згадки про Народну-демократичну партію, яку очолювала, а також вітала читачів зі святами. Після початку повномасштабного вторгнення Супрун рідко щось публікує. У 2022 році вона оновила фото, на якому постала на тлі синьо-жовтого прапора.

Фото з фейсбуку Людмили Супрун

Також Супрун давала інтерв'ю у 2023 році, в якому засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україні. За словами екснардепки. кожна людина повинна долучатися до наближення перемоги нашої держави. Водночас додала, що потрібно подбати про морально-психологічний стан військових.

Судячи зі світлин екснардепки, вона змінила зачіску. Тепер жінка надає перевагу більш стриманим варіантам.

Фото з фейсбуку Людмили Супрун

Фото з фейсбуку Людмили Супрун

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