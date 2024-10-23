Баллотировалась в президенты и ездила в Москву "договариваться о мире": куда исчезла экс-нардеп Людмила Супрун

В последние годы женщина отошла от политики

Людмила Супрун была популярным политиком в 2000-х, несколько раз становясь народным депутатом Украины разных созывов. Впоследствии женщина не прошла в Верховную Раду и изменила вектор движения.

"Телеграф" решил выяснить, куда исчезла экс-нардеп, а также расскажем больше о ее карьере.

Что известно о Людмиле Супрун

Женщина родилась в 1952 году в Запорожье. Потом поехала в Киев, где начала учиться на юриста. После окончания вуза получила работу юрисконсультом предприятия. Также решила заниматься научной деятельностью и поступила в аспирантуру Института государства и права Корецкого. Через некоторое время стал научным сотрудником научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии.

В течение года являлась ведущим научным сотрудником отдела международного права Института государства и права имени Корецкого. В 1993 году женщину назначили президентом Ассоциации делового сотрудничества "Интерагро". Впоследствии Супрун признали "Деловой женщиной Украины в 1997 году".

Фото из сети

В 1998 году баллотируется в парламент и становится народным депутатом. Параллельно возглавляет подкомитет по доходам государственного бюджета Комитета по бюджету. Также Людмила входила во фракцию Народно-демократической партии.

В 2002 году Супрун снова попала в парламент. Сначала она стала первым заместителем председателя Комитета по вопросам бюджета, а впоследствии — и исполняющим обязанности председателя этой же структуры.

Фото из фейсбука Людмилы Супрун

На следующих парламентских выборах в очередной раз баллотировалась в Верховную Раду, но в этот раз безрезультатно. А все потому, что Блок народно-демократических партий не преодолел проходной барьер.

Не прошла в парламент и в рамках собственной политсилы Избирательный блок Людмилы Супрун – Украинский региональный актив. Причина – малое количество голосов избирателей. В 2006 году стала заслуженным экономистом Украины.

Фото из фейсбука Людмилы Супрун

В 2010 году экс-нардеп баллотировалась в президенты Украины, но победить не удалось. Позже в течение 1 года возглавляла Государственное агентство по инвестициям и инновациям.

В 2011 году Супрун выразила поддержку русскому движению "Народное большинство России, Украины, Белоруссии". Эта организация преследовала цель — объединение России, Беларуси и Украины в одно государство. До 2012 года Супрун также занимала должность президента Украинской федерации фигурного катания на коньках.

В 2014 году женщина некоторое время была советником министра обороны, а впоследствии — министра финансов Украины. Работала послом Международной комиссии по правам человека в Украине.

Где сейчас Людмила Супрун

В 2019 году Супрун снова пыталась пройти в Верховную Раду, впрочем, не получила поддержки. Также более 20 лет Людмила Супрун является председателем правления Украинского фонда мира на общественных началах. В то же время экс-нардеп является председателем правления Консорциума "Южно-энергетическая компания".

В 2020 году Супрун ездила в Москву по приглашению Международной ассоциации фондов мира. Там она встретилась с президентом этой организации Анатолием Карповичем. Тогда в своем фейсбуке Супрун выражала надежду, что войну на Донбассе получится прекратить дипломатией. В то же время россияне уже активно готовились к полномасштабному вторжению.

"Я представила ему наш мирный план по Донбассу, и, честно говоря, даже не ожидала столь положительной реакции. Господин Карпов сказал: "Простые россияне с нетерпением ждут скорейшего мира на Донбассе, поэтому мы приветствуем любые инициативы народной дипломатии, которые, наконец, сдвинут процесс с мертвой точки". — писала женщина.

Фото из фейсбука Людмилы Супрун

На своей странице в фейсбуке женщина распространяла упоминания о возглавляемой Народно-демократической партии, а также поздравляла читателей с праздниками. После начала полномасштабного вторжения Супрун редко публикует что-то. В 2022 году она обновила фото, на котором появилась на фоне сине-желтого флага.

Фото из фейсбука Людмилы Супрун

Также Супрун давала интервью в 2023 году, в котором осудила полномасштабное вторжение России в Украину. По словам экс-нардепа, каждый человек должен приобщаться к приближению победы нашего государства. В то же время добавила, что нужно позаботиться о морально-психологическом состоянии военных.

Судя по фотографиям Супрун, она сменила прическу. Теперь женщина предпочитает более сдержанные варианты.

Фото из фейсбука Людмилы Супрун

Фото из фейсбука Людмилы Супрун

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез бывший народный депутат Виктор Пинзеник. Его называли "акушером украинских олигархов" из-за неудачных экономических реформ.