Її охрестили "довіреною секретаркою" Ющенка: куди зникла екснардепка Віра Ульянченко
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Екснардепка зникла з радарів
Віра Ульянченко була відомою фігурою у політиці за часів президентства Віктора Ющенка. Вона працювала на високих державних посадах, але в один момент зникла з публічного простору.
Віра Ульянченко була народним депутатом Верховної Ради, входила до Кабінету Міністрів та очолювала Секретаріат Президента України. Більше — знає "Телеграф".
Що відомо про Віру Ульянченко
Майбутній політик народилась в 1958 році на Чернігівщині. Здобувала освіту в Київському університеті імені Шевченка за спеціальністю "філологія". Певний час працювала викладачем української мови та літератури. На початку 80-х жінка увійшла в Компартію, де займалась виборною комсомольською роботою.
Пізніше стала депутатом райради у столиці та заступником голови Радянського райвиконкому. Невдовзі перейшла в Радянський райком Компартії України. На початку 90-х отримала роботу редактора в Секретаріаті Верховної Ради України. Після цього керувала службою першого віцепрем'єр-міністра. А такод була помічником радника президента України Леоніда Кравчука з питань науки.
Ульянченко працювала представником судноплавної компанії "Бласко" у столиці. Її вважали найбільшою в Європі та другою у світі. Компанія не сплачувала податки в державний бюджет, натомість приховувала виторг в іноземних банках, а згодом стала банкрутом.
Пізніше керівника компанії Павла Кудюкіна засудили за розкрадання майна, а Ульянченко виїхала до США, де проживала 5 років. Хоча сама жінка висловлювалась, що це "провокація ЗМІ".
У 2000 році Ульянченко призначили помічником тодішнього прем'єр-міністра Віктора Ющенка. Упродовж 3 років керувала секретаріатом фракції "Наша Україна" у парламенті. Згодом стала народним депутатом від блоку "Наша Україна" та продовжувала працювати позаштатним радником президента Ющенка. Так, під час каденції останнього жінка високі державні посади. Її навіть називали "довіреною секретаркою президента".
У 2006 році очолила Київську державну адміністрацію. А вже через 3 роки стала главою Секретаріату президента Ющенка. Звільнилась з цієї посади, коли Ющенко пішов у відставку. У 2012 році під час наступних виборів до парламенту Ульянченко виключили зі списку кандидатів у нардепи.
Де зараз Віра Ульянченко
У 2015 році Генеральна прокуратура України оголосила підозру про незаконну передачу земель "Сухолуччя" на Київщині Януковичу. Однією з фігурантів справи була й Ульяненко. Невдовзі Служба безпеки України оголосила Віру Ульянченко в розшук. Її підозрювали у "привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем". Водночас запобіжного заходу жінці не обирали. Однак вже за 1 добу таке повідомлення прибрали з сайту МВС.
Натомість пресслужба чиновниці повідомила, що Ульянченко не ховається від слідства, а продовжує жити й працювати в Києві у фонді "Велика родина". Також зазначали, що вона добровільно співпрацює з Генпрокуратурою. Схоже, згодом справу закрили.
Зараз Віра Ульянченко не з'являється в публічному просторі. До того ж вона практично не веде свою сторінку у фейсбуці. Періодично жінка вітала своїх читачів з державними та релігійними святами, а також ділилась рецептами.
Цікаво, що на сторінці екснардепки написано, що зараз вона очолює Раду директорів в "Асоціації розвитку льонарства і коноплярства України".
Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз перебуває колишній народний депутат Віктор Пинзеник, якого називали "акушером українських олігархів". Чоловіка тривалий час не було в публічному просторі.