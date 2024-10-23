Її охрестили "довіреною секретаркою" Ющенка: куди зникла екснардепка Віра Ульянченко

Екснардепка зникла з радарів

Віра Ульянченко була відомою фігурою у політиці за часів президентства Віктора Ющенка. Вона працювала на високих державних посадах, але в один момент зникла з публічного простору.

Віра Ульянченко була народним депутатом Верховної Ради, входила до Кабінету Міністрів та очолювала Секретаріат Президента України. Більше — знає "Телеграф".

Що відомо про Віру Ульянченко

Майбутній політик народилась в 1958 році на Чернігівщині. Здобувала освіту в Київському університеті імені Шевченка за спеціальністю "філологія". Певний час працювала викладачем української мови та літератури. На початку 80-х жінка увійшла в Компартію, де займалась виборною комсомольською роботою.

Пізніше стала депутатом райради у столиці та заступником голови Радянського райвиконкому. Невдовзі перейшла в Радянський райком Компартії України. На початку 90-х отримала роботу редактора в Секретаріаті Верховної Ради України. Після цього керувала службою першого віцепрем'єр-міністра. А такод була помічником радника президента України Леоніда Кравчука з питань науки.

Фото з мережі

Ульянченко працювала представником судноплавної компанії "Бласко" у столиці. Її вважали найбільшою в Європі та другою у світі. Компанія не сплачувала податки в державний бюджет, натомість приховувала виторг в іноземних банках, а згодом стала банкрутом.

Пізніше керівника компанії Павла Кудюкіна засудили за розкрадання майна, а Ульянченко виїхала до США, де проживала 5 років. Хоча сама жінка висловлювалась, що це "провокація ЗМІ".

У 2000 році Ульянченко призначили помічником тодішнього прем'єр-міністра Віктора Ющенка. Упродовж 3 років керувала секретаріатом фракції "Наша Україна" у парламенті. Згодом стала народним депутатом від блоку "Наша Україна" та продовжувала працювати позаштатним радником президента Ющенка. Так, під час каденції останнього жінка високі державні посади. Її навіть називали "довіреною секретаркою президента".

Фото з мережі

У 2006 році очолила Київську державну адміністрацію. А вже через 3 роки стала главою Секретаріату президента Ющенка. Звільнилась з цієї посади, коли Ющенко пішов у відставку. У 2012 році під час наступних виборів до парламенту Ульянченко виключили зі списку кандидатів у нардепи.

Де зараз Віра Ульянченко

У 2015 році Генеральна прокуратура України оголосила підозру про незаконну передачу земель "Сухолуччя" на Київщині Януковичу. Однією з фігурантів справи була й Ульяненко. Невдовзі Служба безпеки України оголосила Віру Ульянченко в розшук. Її підозрювали у "привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем". Водночас запобіжного заходу жінці не обирали. Однак вже за 1 добу таке повідомлення прибрали з сайту МВС.

Скриншот "Радіо Свобода"

Натомість пресслужба чиновниці повідомила, що Ульянченко не ховається від слідства, а продовжує жити й працювати в Києві у фонді "Велика родина". Також зазначали, що вона добровільно співпрацює з Генпрокуратурою. Схоже, згодом справу закрили.

Зараз Віра Ульянченко не з'являється в публічному просторі. До того ж вона практично не веде свою сторінку у фейсбуці. Періодично жінка вітала своїх читачів з державними та релігійними святами, а також ділилась рецептами.

Цікаво, що на сторінці екснардепки написано, що зараз вона очолює Раду директорів в "Асоціації розвитку льонарства і коноплярства України".

Фото з фейсбуку Віри Ульянченко

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз перебуває колишній народний депутат Віктор Пинзеник, якого називали "акушером українських олігархів". Чоловіка тривалий час не було в публічному просторі.