Підвищення зарплат лікарів і вчителів не буде? Чому в Раді виступили проти МОЗ і Міносвіти

Оксен Лісовий поки що погоджується з нав’язаною йому позицією

Під час складання бюджету на 2025 рік керівництво Міністерства освіти і науки (МОН) і Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) не наполягало на збільшенні видатків на оплату праці працівників своїх галузей, розуміючи, що у держави грошей на це нема. Тому у Кабміні пропонують свої варіанти виходу із ситуації, однак МОН не проявляє ініціативи.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла депутат Верховної Ради, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Більше читайте на сайті "Телеграф": "Для педагогів без шансів, суддям — премії, прокурорам — вищу зарплату: Ніна Южаніна про сюрпризи бюджету-2025".

— Міністри не спромоглися захистити свою позицію. Наприклад, [глава МОН] Оксен Лісовий виступає в ролі людини, яка розуміє, що у держави нема коштів й говорить про те, що як тільки з'являться ресурси, виплати педагогам будуть переглянуті. Я таку його позицію не підтримую, бо це означає, що він просто погоджується з тим, що йому нав'язують.

Але що це за середній рівень зарплати в галузі 12 тисяч гривень? Не кажучи вже про молодих вчителів, які отримують навіть нижче мінімальної заробітної плати, але навіть цей пункт МОН не змогло відстояти, — каже нардеп.

За її словами, коли ця інформація по Міністерству освіти стала відома, віцепрем’єр Михайло Федоров говорив, що на етапі обговорення бюджету намагатиметься якось змінити ситуацію.

— Можливо, шляхом збільшення дотацій на місцеві бюджети, але в ці два дні на засіданнях робочої групи бюджетного комітету, ні його, ні представників МОН не було, — розповіла Ніна Южаніна.

Нагадаємо, у профспілці освітян "Телеграфу" пояснили, як вчителям нараховують зарплати. Система виявилася хитрою, тому педагог може розраховувати на адекватні виплати лише через 10 років роботи у школі.