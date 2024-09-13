Влада думає про чиновників, а не освітян? Чому зарплати вчителів залишилися мізерними

Різниця між середньою зарплатою в Україні і Міністерстві освіти сягає 1,7 разу

Влада анонсувала українським освітянам двоетапне підвищення зарплати 2024 року, однак оклади педагогів виявилися навіть нижчими за мінімальну зарплату. А середня зарплата по галузі виявилася більш як у 1,66 разу нижчою, як по Україні.

Про це "Телеграфу" розповів заступник голови Профспілки працівників освіти й науки України Сергій Романюк.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Для помічників нардепів гроші є, а для вчителів немає": владі озвучили варіант як підняти зарплати освітянам".

– Двічі цього року підняли лише мінімальну заробітну плату – 1 січня до 7 100, а 1 квітня – до 8 000 гривень. Але при цьому посадовий оклад працівника І тарифного розряду залишився незмінним – 3 195 гривень, хоча планувалося підвищення до 3 600 гривень. Хоча загалом він не може бути нижчим за мінімалку. Проте, ми бачимо іншу ситуацію, – каже профспілковий діяч.

Він пояснив, що держава свого часу запровадила єдину тарифну сітку для всіх, хто отримує кошти з державного бюджету. Але згодом з неї почали виводити держслужбовців тощо, а ключовими галузями, хто залишився на цій системі розрахунку виплат, є освіта та медицина.

– Саме тому при середній заробітній платі в Україні вище 20 тис. гривень, у педагогів це 12 тис. гривень. Звісно, галузева профспілка висловлює невдоволення таким станом справ. Адже вчитель працює не зі шваброю чи іншим неживим предметом, а з найдорожчим, що є у всіх, – з дітьми. І виходить, що це, найдорожче ми не цінуємо, – каже Сергій Романюк.

Нагадаємо, нардеп, секретар комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа заявила "Телеграфу", що у держави нема спроможності підвищити зарплати вчителям до 40 тисяч гривень за рахунок бюджету.