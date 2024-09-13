Реформи набридли? У профспілці освітян назвали дві умови, що втримають вчителів у школі

Кожен уряд і профільний міністр хочуть будувати Міносвіти по-своєму

Дуже низькі зарплати в українській системі освіти є основною причиною масових звільнень вчителів. Однак є ще один чинник, який негативно впливає на ситуацію в МОН.

Про це "Телеграфу" розповів заступник голови Профспілки працівників освіти й науки України Сергій Романюк.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Для помічників нардепів гроші є, а для вчителів немає": владі озвучили варіант як підняти зарплати освітянам".

– Дійсно, рівень заробітної плати в галузі, який не відповідає жодним критеріям, впливає на рішення освітян йти зі школи, – каже експерт. – А друге – це постійні реформи, їх запроваджує кожен уряд і профільний міністр. Але людям потрібні не вони, а нормальні умови роботи й гідний рівень зарплати.

Натомість ми бачимо зневажливе ставлення до статусу вчителя, намагання зробити його відповідальним буквально за все, що відбувається в суспільстві. І все це разом змушує людей йти з професії й шукати застосування своїм знанням в іншій сфері.

Працівник профспілки наголосив, що педагогічні кадри швидко не відновлюються.

– І це буде мати навіть більші наслідки, аніж освітні втрати, про які зараз всі говорять. Вже міністр освіти Оксен Лісовий говорить про дефіцит вчителів інформатики, математики, англійської мови. І ситуація буде тільки погіршуватися як через відповідну демографічну ситуацію, так і через зменшення державного замовлення.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про реформу старшої школи: 11-річку скасують, а число предметів скоротять з 17 до 12-ти.