Повышения зарплат врачей и учителей не будет? Почему в Раде выступили против Минздрава и Минобразования

Оксен Лисовой пока согласен с навязанной ему позицией

При составлении бюджета на 2025 год руководство Министерства образования и науки (МОН) и Минздрава не настаивало на увеличении расходов на оплату труда работников своих отраслей, понимая, что у государства денег на это нет. Поэтому в Кабмине предлагают свои варианты выхода из ситуации, однако МОН не проявляет инициативу.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

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— Министры не смогли защитить свою позицию. Например, [глава МОН] Оксен Лисовой выступает в роли человека, понимающего, что у государства нет средств и говорит о том, что как только появятся ресурсы, выплаты педагогам будут пересмотрены. Я такую его позицию не поддерживаю, потому что это значит, что он просто соглашается с тем, что ему навязывают.

Но что это за средний уровень зарплаты в отрасли в 12 тысяч гривен? Не говоря уже о молодых учителях, которые получают даже ниже минимальной заработной платы, но даже этот пункт МОН не смог отстоять, — говорит нардеп.

По ее словам, когда эта информация по Министерству образования стала известна, вице-премьер Михаил Федоров говорил, что на этапе обсуждения бюджета постарается как-то изменить ситуацию.

— Возможно путем увеличения дотаций на местные бюджеты, но в эти два дня на заседаниях рабочей группы бюджетного комитета, ни его, ни представителей МОН не было, — рассказала Нина Южанина.

Напомним, в профсоюзе педагогов "Телеграфу" объяснили, как учителям начисляют зарплаты. Система оказалась хитрой, поэтому педагог может рассчитывать на адекватные выплаты только через 10 лет работы в школе.