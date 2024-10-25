Росіяни просунулися на межі Луганської та Харківської областей: що відбувається на фронті (карта)

Тривають важкі бої

Йде 975-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби та до 22:00 на фронті сталося 157 бойових зіткнень. Ворог мав просування на Луганщині.

За даними аналітиків порталу DeepState, росіяни просунулися біля села Невське Сватівського району Луганської області. Його розташовано на межі Луганської та Харківської областей. Зміни лінії фронту відображено на карті.

Як повідомили у Генеральному Штабі ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 24 жовтня, найбільшу кількість атак за добу — 43, росіяни провели на Покровському напрямку. Бої йшли у районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Красного Яру, Маринівки та Миколаївки.

"Сьогодні (24 жовтня, — ред.) на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 289 окупантів, з них 126 — безповоротно. Також знищено один танк, чотири бойові броньовані машини, два автомобілі та дві артилерійські системи. Ще один танк, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, один зенітний ракетний комплекс та чотири автомобілі було пошкоджено", — йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку росіяни 26 раз намагалися прорвати нашу оборону. Вони атакували у районах населених пунктів Цукурине, Желанне Друге, Георгіївка, Дальнє, Новоселидівка та Костянтинівка. За попередніми даними, ворог безповоротно втратив там 61 бійця. Крім того знищено одну бойову броньовану машину та автомобіль російських військових.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві в ніч на 25 жовтня пролунали вибухи. Протиповітряна оборона відбивала атаки російських ударних безпілотників, які намагалися заходити на столицю кількома групами.