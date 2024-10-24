Неможливо до кінця війни? Шольц висловився щодо запрошення України до НАТО

Канцлер Німеччини заявив, що запрошення ще не означає членство

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц відкинув можливість запрошення України до складу Організації Північноатлантичного договору (НАТО), яке є частиною Плану перемоги Володимира Зеленського.

Про це він заявив в інтерв’ю ZDF. За словами Шольца, запрошення ще не означає членство в Альянсі. Він зазначив, що в НАТО вже ухвалили рішення про перспективи вступу України на самітах у Вашингтоні та Вільнюсі.

Шольц вважає, що зараз "немає потреби у нових рішеннях". Водночас Україна не може вступити до НАТО, допоки триває війна з Росією.

"Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей", — зазначив Шольц.

Канцлер заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає "дуже виважених дій". З одного боку, йдеться про подальше надання допомоги Україні, а з іншого боку мають бути гарантії того, що російсько-українська війна не перетвориться на збройне протистояння НАТО з Росією.

Шольц наголосив: він стоїть саме на цій позиції і міняти її не збирається.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, канцлер ФРН Олаф Шольц раптом пошкодував російських солдатів, які воюють та гинуть в Україні.