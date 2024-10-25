Россияне продвинулись на границе Луганской и Харьковской областей: что происходит на фронте (карта)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 975-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала прошедших суток и до 22:00 24 октября на фронте произошло 157 боевых столкновений. Враг имел продвижение в Луганской области.

По данным аналитиков портала DeepState, россияне продвинулись у села Невское Сватовского района Луганской области. Он расположен на границе Луганской и Харьковской областей. Изменение линии фронта отображено на карте.

Как сообщили в Генеральном Штабе ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 24 октября, наибольшее количество атак за сутки — 43, россияне провели на Покровском направлении. Бои шли в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Новогродовки, Красного Яра, Мариновки и Николаевки.

"Сегодня (24 октября, — ред.) на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 289 оккупантов, из них 126 — безвозвратно. Также уничтожен один танк, четыре боевых бронированных машины, два автомобиля и две артиллерийские системы. Еще один танк, три боевых бронированных машины, две артиллерийские системы, один зенитный ракетный комплекс и четыре автомобиля были повреждены", — говорится в сообщении.

На Кураховском направлении россияне 26 раз пытались прорвать нашу оборону. Они атаковали в районах населенных пунктов Цукурино, Желанное Второе, Георгиевка, Дальнее, Новоселидовка и Константиновка. По предварительным данным, враг безвозвратно потерял там 61 бойца. Кроме того, уничтожена одна боевая бронированная машина и автомобиль российских военных.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве в ночь на 25 октября раздались взрывы. Противовоздушная оборона отражала атаки российских ударных беспилотников, пытавшихся заходить в столицу несколькими группами.