Європа не зможе ухилитися: у Зеленського передрікли масштабні війни через кілька років

Один зі шляхів уникнути війн у майбутньому – виконувати "План перемоги України"

Масштабні війни можуть спалахнути в різних регіонах всього світу вже через п'ять років. Європа не зможе ухилитися від цього, оскільки війна може прийти і туди – якщо країни колективного Заходу продовжать демонструвати відсутність політичної волі.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю 24 каналу. За його словами, один зі шляхів уникнути війн у майбутньому – виконувати "План перемоги України".

"Якщо демократичний альянс все ж таки не віднайде цю політичну волю колективно, не прийме нарешті ті рішення, які абсолютно чітко фіксує президент України, які абсолютно чітко зафіксовані в Плані перемоги, тоді автократичні альянси будуть тільки збільшувати свої впливи на глобальний політичний процес", – зазначив Подоляк.

Він додав, що у випадку відсутності політичної волі буде створено повністю переформатований політичний процес. В ньому війна, як багато років тому, стане ключовим інструментом зовнішньої політики, витіснивши дипломатію та міжнародне право.

"Ну, якщо хтось бажає сьогодні вдавати, що не боїться цього, це означає, що війна не буде завершена. Я вважаю, що через п'ять років війни будуть масштабні в різних регіонах, в тому числі в Європі, в тому числі в Центральній, центрально-південній Європі. Це без сумніву", – підбив він сумний підсумок.

Нагадаємо, що у середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський представив у парламенті План перемоги України. Він складається з п'яти пунктів, які стосуються оборони, військової, економічної та безпекової складової. Також, за словами президента, план містить три таємні додатки, які представили окремим партнерам. 17 жовтня Зеленський відвідав засідання Євроради в Брюсселі, та презентував там основні пункти "Плану перемоги".

Варто додати й те, що план перемоги містить обов'язкове запрошення України в НАТО. В Україні вважають, що запрошення потрібно до того, як Джозеф Байден піде з Білого дому. Як на план Зеленського відреагували в Україні — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.