Ви навіть не здогадувалися, але це слово – відповідник до англіцизма "таймлайн"

В епоху соціальних мереж та диджиталізації українська мова зіткнулася з потоком нових англіцизмів

Англійське слово timeline (від time — час і line — лінія) міцно увійшло в наш лексикон через соціальні мережі та проєктний менеджмент. Воно означає послідовний перебіг подій, викладений у хронологічному порядку.

Але чи можемо ми знайти українській відповідник цьому поширеному англіцизму? "Телеграф" знайшов дещо цікаве.

Спроби створення нових слів

Платформа "Словотвір", яка займається пошуком українських відповідників до запозичених слів, пропонує кілька варіантів:

часопис,

часоплин,

часоряд.

Проте ці слова поки що залишаються новотворами й не увійшли до активного вжитку. Вони є спробою користувачів створити милозвучний український відповідник, але поки що не закріпилися в мові.

Традиційні українські відповідники

У нашій мові вже існують усталені слова для позначення хронологічного викладу подій:

Літопис

Суто українське слово.

Історично використовувалося для запису подій за роками.

Має багату культурну традицію (згадаймо козацькі літописи).

Хронологія

Слово грецького походження.

Давно адаптоване українською мовою.

Точно передає значення послідовного переліку подій.

Практичне застосування

Залежно від контексту можна використовувати різні варіанти:

Для історичних подій доречно вживати "літопис".

У науковому контексті краще підійде "хронологія".

В неформальному спілкуванні можна експериментувати з новотворами.

Хоча слово "таймлайн" активно використовується в інтернет-просторі, українська мова має власні засоби для передачі цього поняття. Традиційні "літопис" та "хронологія" цілком здатні замінити англіцизм у більшості контекстів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати "дедлайн" українською. Є аналог, який несправедливо забули.