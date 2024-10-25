ВПО масово позбавляють виплат: що кажуть у Кабміні та Верховній Раді

У бюджеті на 2025 рік закладено на 9 млрд грн менше видатків на ВПО

Скасування виплат у 2-3 тисячі гривень внутрішньо переміщеним особам (ВПО) вдарило по півтора мільйона втікачів від війни. При цьому в уряді кажуть, що грошей на ВПО у бюджеті на 2025 рік нема.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", голова тимчасової спеціальної комісії ВР з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: ""Житло для ВПО зможуть дати вже через півроку": нардеп про умови нового проекту, єВідновлення та повернення виплат".

Нардеп пояснив, що з часу підриву греблі Каховської ГЕС в Україні постійно зростає число ВПО. Крім того, здійснюється примусова евакуація, яка передбачає вивезення дітей, цивільних осіб з небезпечних районів Донецької, Сумської та інших областей.

— І на цьому фоні у нас відбувається скорочення фінансування потреб ВПО (в проекті бюджету 2025 закладена сума 48,5 мільярдів, що на 9,1 млрд грн менше видатків на ВПО в бюджеті поточного року. — Ред.). Зараз трохи більше мільйона ВПО отримують допомогу, але ще в лютому її отримували 2,5 млн громадян, — каже голова ТСК.

Він пояснює, що очолювана ним спецкомісія із захисту прав ВПО прийняла рішення не голосувати за бюджет, якщо не збільшать обсяг коштів на виплату допомоги на проживання ВПО.

— У нас є законопроект 10382 про повернення виплат ВПО і ми вимагаємо кожен раз, щоб цей законопроект був прийнятий і парламент встановив справедливі критерії виплат. Уряд встановив несправедливі критерії. Наприклад, якщо маєш депозит у 100 тисяч гривень, то втрачаєш право на виплату. Але ж цей депозит може бути, наприклад, успадкований і у тебе нема на нього ще прав. Або строк повернення депозиту ще не настав. А якщо людина серйозно захворіла? Ці кошти розчиняться вмить на ліки, — каже Павло Фролов.

Він також звернув увагу на критерій доходу родини у 9 444 гривні.

— Якщо більше, ти не можеш отримувати виплати. Якщо декілька людей в сім'ї, і маємо ці 9444, тоді ще можна щось на житло витратити. А якщо це одна людина? Що можна зняти на ці кошти, щоб ще й жити на них? Тому тут дуже несправедлива історія, — вважає "слуга".

Говорячи про перспективи ухвалення законопроекту, голова ТСК зауважив, що головний виклик — включити цей документ до порядку денного пленарного засідання.

— Але, на жаль, не потрапляє він на голосування. Ми вже і листи писали, і звернення, і були виступи з трибуни, і особисто спілкувалися… З бюджетом складна ситуація. Якщо не вийде прийняти законопроект 10382, тоді будемо вимагати, щоб уряд це все швидко врегулював. Щоб не було цих дискримінаційних вимог і дійсно був захист людей, — резюмував Павло Фролов.

"Телеграф" писав, що Мінсоцполітики виплачує соціальну допомогу ВПО лише у разі, якщо вони відповідають двом критеріям: ці громадяни переміщені з території, де йдуть активні бойові дії, або є ВПО, яким зруйнували чи пошкодили житло.