ВПЛ массово лишают выплат: что говорят в Кабмине и Верховной Раде

В бюджете на 2025 год заложено на 9 млрд грн меньше расходов на ВПЛ

Отмена выплат в 2-3 тысячи гривен внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) ударила по полтора миллиона беглецов от войны. При этом в правительстве говорят, что денег на ВПЛ в бюджете на 2025 год нет.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", глава временной специальной комиссии ВР по вопросам защиты прав ВПЛ Павел Фролов.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Жилье для ВПЛ смогут дать уже через полгода": нардеп об условиях нового проекта, еВідновлення и возврате выплат".

Нардеп пояснил, что с момента подрыва плотины Каховской ГЭС в Украине постоянно растет число ВПЛ. Кроме того, осуществляется принудительная эвакуация, предусматривающая вывоз детей, гражданских лиц из опасных районов Донецкой, Сумской и других областей.

— И на этом фоне у нас происходит сокращение финансирования потребностей ВПЛ (в проекте бюджета на 2025 год заложена сумма 48,5 миллиарда, что на 9,1 млрд грн меньше расходов на ВПЛ в бюджете текущего года. — Ред.). Сейчас чуть больше миллиона ВПЛ получают помощь, но еще в феврале ее получали 2,5 млн граждан, — говорит глава ВСК.

Он объясняет, что возглавляемая им спецкомиссия по защите прав ВПЛ приняла решение не голосовать за бюджет, если не увеличат объем средств на выплату помощи на проживание ВПЛ.

— У нас есть законопроект 10382 о возврате выплат ВПЛ и мы требуем каждый раз, чтобы этот законопроект был принят и парламент установил справедливые критерии выплат. Правительство установило несправедливые критерии. Например, если у тебя депозит в 100 тысяч гривен, то теряешь право на выплату. Но ведь этот депозит может быть, например, унаследован и у тебя нет на него еще прав. Или срок возврата депозита еще не настал. А если человек серьезно заболел? Эти средства растворятся мгновенно на лекарства, – говорит Павел Фролов.

Он также обратил внимание на критерий дохода семьи в 9444 гривны.

– Если больше, ты не можешь получать выплаты. Если несколько человек в семье, и есть эти 9444, тогда еще можно что-то на жилье потратить. А если это один человек? Что можно снять на эти средства, чтобы еще жить на них? Поэтому здесь очень несправедливая история, — считает "слуга".

Говоря о перспективах принятия законопроекта, глава ВСК отметил, что главный вызов – включить этот документ в повестку дня пленарного заседания.

— Но, к сожалению, он не попадает на голосование. Мы уже и письма писали, и обращения, и были выступления с трибуны, и лично общались. С бюджетом сложная ситуация. Если не получится принять законопроект 10382, тогда будем требовать, чтобы правительство это все быстро урегулировало. Чтобы не было этих дискриминационных требований и действительно была защита людей, – резюмировал Павел Фролов.

"Телеграф" писал, что Минсоцполитики выплачивает социальную помощь ВПЛ только в случае, если они отвечают двум критериям: эти граждане перемещены с территории, где идут активные боевые действия, или являются ВПЛ, у которых разрушено или повредено жилье.