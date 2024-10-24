Стосується і ВПО: як знятись з військового обліку чоловіку, що живе не за пропискою

Є чіткі дії

Військовозобов'язані українці повинні стати на облік в ТЦК за місцем проживання. У разі, якщо воно відрізняється від місця фактичного проживання, то чоловіку чи жінці потрібно написати заяву, аби змінити особисті дані.

Зміна таких даних точно має бути повідомлена в ТЦК. Про це інформують у Львівському обласну територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки (ОТЦК та СП).

Тож, у територіальному центрі комплектування зазначають, що військовозобов'язані, які живуть не за місцем прописки, мають стати на облік за місцем фактичного проживання. Таке правило стосується і внутрішньо переміщених осіб, які мають довідку.

Після актуалізації даних в єдиному реєстрі за новим місцем проживання, українця автоматично знімуть з обліку за останньою адресою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як отримати довідку про зняття з військового обліку в територіальному центрі комплектування. Юридична компанія також попередила про ризики, які можуть відбутись під час проведення такої процедури.