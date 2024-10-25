"Житло для ВПО зможуть дати вже через півроку": нардеп про умови нового проекту, єВідновлення та повернення виплат

Переселенці бідкаються, Мінсоц розводить руками

За даними заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, в Україні налічується близько 4,6 мільйона внутрішніх переселенців. Це, певно, наймасштабніша спільнота в країні, адже це більше, ніж чисельність населення, наприклад, Хорватії!

З появою нових окупованих територій, кількість ВПО, на жаль, збільшується, а державна підтримка цих громадян тільки зменшується. Чому так відбувається? Чи повернуть більшості переселенців виплати? Як держава планує забезпечувати житлом тих, хто його втратив? Ці питання у другій частині інтерв’ю "Телеграф" обговорив з нардепом від "Слуги народу", головою тимчасової спеціальної комісії ВР з питань захисту прав ВПО Павлом Фроловим.

З яких джерел буде наповнюватися казна наступного року? Чи готові партнери давати нам більше грошей, а може, навіть і списати державний борг? Та що врешті буде з економічним бронюванням? Про це читайте в першій частині інтерв’ю.

"Якщо ВПО не дадуть грошей – за бюджет не голосуємо"

– Поговоримо про підтримку переселенців. Просте питання: чи повернуть всім ВПО виплати по дві-три тисячі гривень? Що навколо цього відбувається? Якісь перспективи є?

– З часу підриву греблі Каховської ГЕС у нас постійно збільшується кількість ВПО. Крім того, зараз є, так звана, примусова евакуація. Ну це такий термін, який насправді означає, що діти, цивільні мають бути евакуйовані з небезпечних районів Донецької, Сумської та інших областей. І на цьому фоні у нас відбувається скорочення фінансування потреб ВПО (в проекті бюджету 2025 закладена сума 48,5 мільярдів, що на 9,1 мільярди менше видатків на ВПО в бюджеті поточного року, — Ред.) Зараз трошки більше мільйона ВПО отримують допомогу, але ще в лютому її отримували 2,5 мільйони громадян.

Спеціальна парламентська комісія захисту прав ВПО, яку я очолюю, прийняла рішення не голосувати за бюджет, якщо не буде збільшений обсяг коштів на виплату допомоги на проживання ВПО.

Ну і у нас є законопроект 10382 про повернення виплат ВПО і ми вимагаємо кожен раз, щоб цей законопроект був прийнятий і парламент встановив справедливі критерії виплат. Уряд встановив несправедливі критерії. Наприклад, якщо ти маєш депозит у 100 тисяч гривень, то ти втрачаєш право на виплату. Але ж цей депозит може бути, наприклад, успадкований і у тебе немає на нього ще прав. Або строк повернення депозиту ще не настав. А якщо людина серйозно захворіла? Ці кошти розчиняться вмить на ліки.

Або ж критерії по доходам – 9 444 гривні, а якщо у тебе більше, то ти не можеш отримувати виплати. Якщо декілька людей в сім'ї, і маємо ці 9444, тоді ще можна щось на житло витратити. А якщо це одна людина? Що можна зняти на ці кошти, щоб ще і жити на них? Тому тут дуже несправедлива історія.

– Ну то і які ж перспективи, щоб ваш законопроект прийняли? Більшість за це готова проголосувати або депутати вважають, що зараз це не важливо для країни?

– Тут головний виклик дійсно включити цей законопроект до порядку денного пленарного засідання. Але на жаль не потрапляє він на голосування. Ми вже і листи писали, і звернення, і були виступи з трибуни, і особисто спілкувалися… З бюджетом складна ситуація. Якщо не вийде прийняти законопроект 10382 тоді будемо вимагати, щоб уряд це все швидко врегулював. Щоб не було цих дискримінаційних вимог і дійсно був захист людей.

"Люди не розуміють, чому втрачають"

– Коли я спілкувався з переселенцями, то знаєте що більш за все людей обурює в цій ситуації? Що їм не кажуть правди. Чому Мінсоц не вийде і не скаже прямо – вибачайте, але грошей на виплати немає, в країні війна. Замість цього починають розповідати про "економічну самостійність", "вільне плавання"… А яка може бути економічна самостійність, коли людині елементарно немає де жити? Розумію, що питання, можливо, трохи не до вас, але чому Мінсоц не каже правду? Ви з ними спілкувалися з цього приводу?

– Ми теж спілкуємося з людьми і бачимо, що люди не розуміють, чому вони втрачають. Просте питання – залишити цю допомогу. Замість цього Мінсоц впроваджує субсидовану оренду, групування програм, шукають якісь варіанти…

– До речі, а що зараз відбувається з урядовим проектом субсидій на оренду житла для ВПО? Це вже десь як пілот працює? Обіцяли ж у вересні запустити.

– Ні, він ще не діє. Проект залишився на рівні Кабміну. Була гарна презентація, а далі… Звісно, якщо не чіпається допомога на проживання, то ми ж тільки "за", якщо ще додатково ввести і таку допомогу: допомагати людям не грошима, а орендованим житлом. Тобто держава напряму сплачує за оренду житла ВПО, або сплачує хоча б частину коштів. Плюс передбачено було укладання угоди з орендодавцями, а це б частково і ринок орендованого житла вивело з тіні. Все воно гарне, але поки Кабмін не прийняв постанову і не почав її реалізовувати. Щось там відкладається.

– Так а чому уряд не затвердив цю постанову? Немає коштів?

– Ну це питання вже до уряду. Вже жовтень, а планували у вересні реалізувати.

– А конкретно ось цей механізм, що переселенцю потрібен буде офіційний договір з орендодавцем, щоб отримати компенсацію від держави. Є сумніви, що орендодавці матимуть бажання виходити з тіні і "світити" свої доходи.

– Ну, дивіться, це ж буде як субсидія. Тому в будь-якому випадку є шанси на впровадження і на те, що це частково відкриє цей ринок, якщо не буде оподаткування. Що може зацікавити орендодавця-власника? По-перше, тривалість договору. Це вже якась гарантія того, що держава за цю сім'ю заплатить. Ну і це набагато краще, ніж просто на словах домовитись, а потім сперечатися стосовно завдатку. По-друге, якщо це буде повністю субсидія, то тоді, звісно, вона не оподатковується. Якщо це буде тільки частина субсидії, то тоді треба змінити законодавство, щоб ту частину, яку не погашає субсидія, звільнити цей дохід орендодавця від оподаткування.

Але для цього ж треба побачити вже готову постанову, а не проект і не просто розповідь про те, що щось планується. Ми ж хочемо дочекатись прийняття постанови, щоб її проаналізувати і якщо потрібно, то тоді змінити законодавство і звільнити від оподаткування хоча б частину плати за оренду.

– У переселенців на окупованих територіях відверто "віджимають" житло. Я маю на увазі ті "закони", які прийняли окупаційні адміністрації, що переселенець неодмінно повинен приїхати на окуповану територію, щоб начебто засвідчити своє право власності.

– Це майнова агресія зараз відбувається.

– Саме так. І хотілося б тут людям роз’яснити. Наприклад, у переселенця "віджали" житло, далі з цією нерухомістю щось відбувається, наприклад, купівля-продаж. Після деокупації територій всі такі угоди автоматично анулюються і не будуть мати ніякого значення? Людям нема про що хвилюватися?

– Ну якщо один українець продав нерухомість іншому українцю своє власне житло за ринковою ціною, ну які будуть підстави анулювати це? А якщо забрали незаконно, "віджали" як ви кажете, і продали, то звісно ж такі речі будуть анульовані. Подивіться на досвід тієї ж Естонії. Коли Естонія звільнилася від кремлівського гніту, то там всі права власників були відновлені.

Ну і ви знаєте, що є законопроект, прийнятий в першому читанні, який надає українцю право відмовитися від права власності на житло на окупованій території на користь держави Україна, і бути включеним в програму єВідновлення. Тобто надати їм право претендувати на компенсації за це житло.

– Але ж це нереальні цифри компенсацій. Де взяти ці кошти?

– Так, кошти це ключова проблема. Тому наша ТСК захисту прав ВПО ініціювала обрахунок, хоча б приблизний. Деякі оперують цифрами, що це 500 мільярдів доларів треба. Ресурсу у державному бюджеті, ясна річ немає, тому все це впирається в комунікацію на міжнародних майданчиках з урядами і парламентами. Тому треба мати детальний аналіз.

Велика інвентаризація

– Велика інвентаризація житлового фонду по всій країні, який потім можна використати як житло для переселенців. Ви активно просуваєте цю ідею. Але навіщо це треба, коли немає грошей? Ну пройшла інвентаризація і що далі? Хто буде фінансувати ці об’єкти, щоб там жили переселенці? Місцеві громади? Щось дуже сумнівно.

– Програма єВідновлення це компенсація грошима, а тут фактично мова йде про те, щоб допомагати людям не грошима, а квадратними метрами. Звісно, в бюджеті немає грошей на все це, але це може бути базою всіх майбутніх рішень по вирішенню житлової проблеми. Наприклад, в регіонах є багато земельних ділянок, які можуть бути використані під будівництво житла. Вони готові.

– І місцева влада готова там будувати?

– Ну вони кажуть, що готові виділяти земельні ділянки для проживання ВПО…

– Ну а сенс? Хто там буде будувати?

– Дивіться, наші міжнародні партнери вимагають від України окрім всього іншого, ще й залучення всіх внутрішніх ресурсів країни. Коли ми зробимо інвентаризацію, то покажемо, що от у нас є такий ресурс. І я хочу, щоб міжнародні гуманітарні організації показали свої кейси вирішення проблеми.

– Та все одно ж гроші тут принципове питання.

– Принципове. УВКБ ООН, USAID, Caritas, Червоний Хрест, всі вони реалізують проекти, в тому числі, по житлу. Якщо у нас буде система, де буде чітко зрозуміло, що ось сюди можна вкласти стільки-то коштів і розмістити стільки-то людей, то міжнародні організації будуть вкладатися. Наш законопроект 11281 має бути прийнятий в цілому найближчим часом. І він запустить механізми реального пошуку усіх варіантів житлових рішень для переселенців з їх правом бачити на онлайн мапі потенційні для проживання об’єкти з фото, з розумінням технічного стану і подавати заявку на проживання в цьому конкретному об’єкті.

– Наскільки я розумію, це все розтягнеться на роки, а людям потрібно десь мешкати тут і зараз.

– Ну чому на роки? При належній організації процесу та політичній волі на центральному та місцевому рівнях, цей проект може дати людям житло вже через півроку. Треба працювати, і все вийде. Я вже згадував єВідновлення, так от, це успішна програма і люди отримують грошову компенсацію за пошкоджене житло і житлові сертифікати за зруйноване житло.

– І який це відсоток від загальної кількості тих, хто залишився без житла внаслідок війни?

– Невеликий, але ж треба з чогось починати. По цій програмі вже 65 тисяч родин отримали грошову компенсацію за пошкоджене житло і майже 5 тисяч реалізували житлові сертифікати, тобто вже живуть в нових оселях. Ну і вже сформована достатня доказова база для міжнародного реєстру збитків, який створений в Гаазі.

– До речі, ви раніше заявляли, що фінансування програми єВідновлення наступного року буде скорочено. Чому так? Партнери не дають на це грошей?

– Програма фінансувалася, в тому числі, за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії, який наповнювався з продажу конфіскованих російських активів, але в подальшому компенсував Світовий банк. У нас проводяться постійні переговори щодо того, щоб збільшували це фінансування. Конкретно з бюджету фінансування програми немає. Але я буду боротись за свою поправку до бюджету-2025 щодо спрямування 5 мільярдів гривень на єВідновлення замість дорожнього фонду.