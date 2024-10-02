Виплати для переселенців: хто має повторно подати заяву у жовтні

Сума різниться в 1 тисячу гривень

Внутрішньо переміщені особи під час війни продовжують отримувати виплати. З вересня Уряд продовжив нарахування на проживання для таких осіб.

З останнього місяця літа термін виплати коштів продовжено на пів року — до лютого 2025 року. Про це інформує Міністерство соціальної політики України.

У жовтні кошти отримуватимуть найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають змоги працювати, а саме:

пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;

люди з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки.

Вона здійснюватиметься автоматично.

Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн ;

; для інших осіб — 2000 грн.

Однак варто нагадати, що є категорії українців, які в жовтні мають подати заяву на виплати. Це стосується:

родин з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, або ж в умовно безпечних регіонах, але діти там не мають змогу вчитися офлайн;

родин, де один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;

малолітніх дітей до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах);

вагітних жінок, починаючи з 30 тижня вагітності;

переселенців, які досягли 60 річного віку та не мають права на пенсійну виплату, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не перевищує 9444 грн.

Якщо виплату не було продовжено, то особам потрібно звернутись до органу соціального захисту населення чи ЦНАП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям допоможуть з грошовою допомогою на оренду житла.