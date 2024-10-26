І мільйонеру, і пенсіонеру: економіст оцінив рішення про 1000 грн від Зеленського

Повернення до бюджету складе лише одну шосту частину

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму соціальної підтримки населення, яка стартує з 1 грудня. Згідно з ініціативою, кожен українець, незалежно від віку та соціального статусу, отримає по 1000 гривень державної допомоги. Кошти можна буде витратити на широкий спектр потреб: від оплати комунальних послуг до придбання ліків, книжок та навіть донатів на потреби ЗСУ.

Голова держави запевняє, що "Є-підтримка" буде відчутною для кожної сім’ї. Адже на родину це вийде по кілька тисяч гривень.

Багато хто зустрів цю ініціативу зі скептицизмом. Зокрема, відомий економіст Ілля Несходовський у коментарі "Телеграфу" розкритикував рішення влади.

— Під час війни важлива адресна допомога: тим, хто втратив житло, потребує соціальної допомоги або не має роботи. Пріоритетом могла стати також допомога дітям, але не такі загальні виплати. А враховуючи нещодавнє підвищення податків, виникає питання про обґрунтованість цієї ініціативи та джерела фінансування. Це приблизно 30 мільярдів гривень. Звідки ці кошти? — говорить він.

Економіст зазначає, що ці витрати фінансуються не з військових бюджетів, а за рахунок міжнародних партнерів.

— Мене цікавить, як ця ініціатива буде пояснена міжнародним партнерам, коли допомога розподіляється абсолютно всім. Вони фінансують соціальні програми України. Постає питання, як обґрунтувати такі виплати. Тому я вкрай негативно оцінюю це рішення. Вважаю, що воно помилкове і повинно бути скасоване, — стверджує експерт з економічних питань.

Втім, як зазначає Ілля Несходовський, виділені кошти, якщо їх витратять лише на споживання, повернуться в бюджет.

— Але лише в тому випадку, якщо споживані продукти не перебувають під акцизним податком. Наприклад, на алкоголь або бензин витратити ці кошти не можна. Відповідно, повернення до бюджету складе одну шосту частину, тобто приблизно 5 мільярдів гривень із 30 мільярдів через ПДВ, — пояснює економіст.

Однак це не є гарантованим, підкреслює він, оскільки деякі витрати можуть підпадати під нижчу ставку ПДВ. А якщо кошти витратять на послуги без ПДВ, вони взагалі не повернуться до бюджету. Тож, навіть якщо всі куплять українські товари, це не створить значного збільшення загального попиту для українського бізнесу.

Варто зазначити, що на інфляцію програма Зеленського суттєво не вплине, оскільки сума виплат становить лише тисячу гривень. За словами експерта, це не та сума, яка може якось спровокувати проблеми з гривнею. Інакше кажучи, в контексті загального попиту і пропозиції на українському ринку це не змінить ситуацію.

Нагадаємо, всі деталі нової програми Президента має визначити Кабінет Міністрів і представити остаточний варіант.