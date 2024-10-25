Кожному українцю – по 1000 гривень. Зеленський анонсував нову соцпрограму в Україні

З 1 грудня в Україні буде нова програма допомоги сім’ям

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги сім’ям, яка почне діяти з 1 грудня цього року.

Про це він заявив у зверненні до українців 25 жовтня. Він доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Йдеться про тисячу гривень на людину.

"На родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики", — заявив Зеленський.

Також ці 1000 гривень можна буде витратити на купівлю українських товарів та оплату послуг. Зокрема, ці гроші можна використати для придбання квитків "Укрзалізниці", ліків українського виробництва, книг, а також для оплати культурних послуг. Крім того, ці гроші можна відправити військовим як донат на дрони.

"Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", — заявив Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Київраді затвердили виплату грошової допомоги для поранених військових. Сума виплати складає 45 тисяч гривень.