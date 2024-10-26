И миллионеру, и пенсионеру: экономист оценил решение о 1000 грн от Зеленского

Возврат в бюджет составит только одну шестую часть

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу социальной поддержки населения, которая стартует с 1 декабря. Согласно инициативе каждый украинец, независимо от возраста и социального статуса, получит по 1000 гривен государственной помощи. Денежные средства можно будет потратить на широкий спектр потребностей: от оплаты коммунальных услуг до приобретения лекарств, книг и даже донатов на нужды ВСУ.

Глава государства уверяет, что "Е-поддержка" будет ощутима для каждой семьи. Ведь на семью это получится по несколько тысяч гривен.

Многие встретили эту инициативу со скептицизмом. В частности, известный экономист Илья Несходовский в комментарии "Телеграфу" подверг критике решение власти.

— Во время войны важна адресная помощь. Нуждаются в социальной помощи потерявшим жилье или безработные. Приоритетом могла стать также помощь детям, но не столь общие выплаты. А учитывая недавнее повышение налогов возникает вопрос об обоснованности этой инициативы и источниках финансирования. Это примерно 30 миллиардов гривен. Откуда эти деньги? – говорит он.

Экономист отмечает, что эти расходы финансируются не из военных бюджетов, а за счет международных партнеров.

— Меня интересует, как эта инициатива будет объяснена международным партнерам, когда помощь распределяется абсолютно всем. Они финансируют социальные программы Украины. Спрашивается, как обосновать такие выплаты. Поэтому я крайне отрицательно оцениваю это решение. Считаю, что оно ошибочно, — утверждает эксперт по экономическим вопросам.

Впрочем, как отмечает Илья Несходовский, выделенные средства, если они потратятся только на потребление, вернутся в бюджет.

— Но только в том случае, если продукты не находятся под акцизным налогом. К примеру, на алкоголь или бензин потратить эти средства нельзя. Соответственно, возврат в бюджет составит одну шестую часть, то есть примерно 5 миллиардов гривен из 30 миллиардов из-за НДС, — объясняет экономист.

Однако это не гарантировано, подчеркивает он, поскольку некоторые расходы могут подпадать под низкую ставку НДС. А если средства потратят на услуги без НДС, они вообще не вернутся в бюджет. Поэтому даже если все купят украинские товары, это не создаст значительного увеличения общего спроса для украинского бизнеса.

Следует отметить, что на инфляцию программа Зеленского существенно не повлияет, поскольку сумма выплат составляет всего тысячу гривен. По словам эксперта, это не та сумма, которая может как-то спровоцировать проблемы с гривной. Иными словами, в контексте общего спроса и предложения на украинском рынке это не изменит ситуацию.

Напомним, все детали новой программы Президента должны определить Кабинет Министров и представить окончательный вариант.