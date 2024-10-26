Економіст та аналітик Олексій Кущ про обіцяну Зеленським одну тисячу виплати кожному українцю

Критика ідеї президента України Зеленського "роздати" на кожного мешканця по тисячі гривень (на сім'ю від двох до чотирьох тисяч гривень у середньому) говорить лише про незнання критикуючими механізмів роботи сучасної економіки споживання.

Я часто критикую економічні рішення, які приймаються в Україні, але як я можу критикувати це рішення, якщо це саме те, що я пропонував зробити під час кожної кризи, починаючи з періоду 2014-2015, продовжуючи пандемією і закінчуючи початком повномасштабної війни навесні 2022 року.

Це максимально ефективний спосіб завести економіку зі штовхача споживчого попиту.

Замість дотацій окремим компаніям провести масову дотацію споживання і тоді покупець сам вирішить, куди витратити гроші.

Корупційна складова тут повністю нівелюється.

Споживчий попит у сучасній економіці є головним драйвером зростання.

Ці гроші підуть і в сектор послуг, і на ринок товарів, насамперед вітчизняного виробництва.

І такий стимул хоч трохи пожвавить платоспроможний попит населення, який уже починає входити до стадії заморозки.

І його треба "розморозити". Інакше зупинка економіки та колапс.

На початку війни таким стимулом виступили виплати е-підтримки у розмірі мінімальної зарплати.

Єдине моє зауваження – до дизайну програми.

У нас такі виплати перераховують платникам податків без урахування рівня доходів.

Є серед чиновників фанати принципу "допомагати лише платникам податків".

Звучить гарно, але неправильно. Ніде у світі це так не працює.

Потрібно допомагати тому, хто потребує допомоги, а це не завжди платник податків, наприклад, пенсіонер чи інвалід (але не "інвалід"-прокурор).

Я б направив у четвертому кварталі 2024 року додаткову виплату пенсіонерам, які отримують пенсію нижчу за середню, інвалідам, багатодітним сім'ям, біженцям.

Тобто найбільше постраждалим соціальним фокус-групам.

А загалом ідея дуже правильна, я про це писав з 2015 року, але застосовувати цей інструмент почали лише під час війни.

Хоча дизайн програми потрібно оптимізувати: важливо платити НЕ ВСІМ по тисячі гривень, а нужденним.

Джерело: пост Куща у Facebook.