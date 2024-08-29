Ви точно знаєте, як назвати "брелок" українською? Маємо для вас сюрпрз

Маємо цікаве слово

Ви коли-небудь задумувалися, чому те, що висить на ваших ключах, викликає стільки суперечок серед мовознавців? Здавалося б, що може бути простішого за маленьку річ, яка теліпається на ваших ключах?

Всі звикли називати її брелок, але правильний переклад українською може заплутати навіть досвідченого філолога. Розберімося разом, як треба говорити та чому це важливо для збагачення нашої мови.

Брелок: звідки прийшло і як перекласти

Слово "брелок" прийшло до нас із французької мови (breloques), де воно означало дрібні прикраси. В українській мові є кілька варіантів перекладу:

Брелок — найпоширеніший варіант, але не найкращий з погляду мовознавців. Дармовис — це питомо українське слово, яке найбільше рекомендують вживати. Підвісок — також правильний варіант, хоча має ширше значення.

Чому "дармовис"?

Слово "дармовис" складається з двох частин:

"дармо" — безплатно, без користі;

"висіти" — бути підвішеним.

Тобто "дармовис" — це предмет, який чіпляють, підвішують до чого-небудь для прикраси тощо. Простими словами, щось висить, не маючи практичної користі, окрім прикраси. Хіба не чудовий опис брелока? До речі, дармовисом ще називають бездіяльну людину, гультяя.

А як щодо "підвіска"?

"Підвісок", або як ми звикли говорити "підвіска" — це більш загальний термін, який може означати:

Прикрасу, яку підвішують (наприклад, на шию); Технічний елемент в автомобілях; І, звісно, наш улюблений брелок.

Як бачимо, українська мова багата на синоніми та цікаві слова. А вживаючи "дармовис" або "підвіска" замість звичного "брелок", ми не лише збагачуємо свою мову, але й зберігаємо її унікальність.

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