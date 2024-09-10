"Плювати в стелю" – це банальна калька: українською про ледарювання можна сказати колоритніше

Що робити з фразеологізмами "взять с потолка" та "плевать в потолок"

Перекладаючи з російської на українську важливо пам'ятати про правильні відповідники не лише окремих слів, а й фразеологізмів. Хоча деякі вислови можна перекласти дослівно, часто краще використовувати питомо українські фразеологізми, які більш природно звучать у нашій мові.

Отже, українською мовою слово "потолок" перекладається як "стеля". Це важливо пам'ятати, особливо коли йдеться про будівельну термінологію або опис інтер'єру. Стеля – це нижня поверхня перекриття будівлі (або його покриття), що обмежує приміщення зверху. Слово походить від "слати".

Фразеологізми зі словом "потолок" та їхні українські відповідники

1. "Взять с потолка"

Цей російський фразеологізм означає "вигадати щось без будь-яких підстав", "сказати навмання". "Взяти зі стелі" – це калька з російської, яку часто використовують у розмовній мові.

Натомість краще казати "висмоктати з пальця". Це більш поширений український фразеологізм з тим самим значенням. Приклад використання: "Він не знав відповіді, тому просто висмоктав її з пальця."

2. "Плевать в потолок"

Цей вислів означає "нічого не робити", "байдикувати". Проте казати "плювати в стелю" українською не годиться. Це також калька з російської.

В українській мови маємо щонайменше чотири відповідники:

"байдики бити",

"ґави ловити",

"лежати лежнем",

"сидні справляти".

Приклад використання: "Замість того, щоб працювати, він цілий день байдики б'є", "Час такий, що нікому лежнем лежати не годиться!".

Тож наступного разу, коли захочете сказати, що хтось щось "взяв зі стелі", краще скажіть, що воно "висмоктане з пальця", а замість "плювати на стелю" оберіть більш колоритне "байдики бити" чи "ґави ловити".

Раніше "Телеграф" розповідав, коли казати "любий", а коли "будь-який". В українській мові ці слова мають зовсім різне значення.