Чому "Байрактари" не видно на полі бою в Україні? Авіаексперт дав логічну відповідь

Bayraktar TB2 здатен несподівано атакувати ворога, однак є одне "але"

У серпні 2025 року в Україні має стати до ладу завод з виробництва БпЛА Bayraktar TB2. І хоча кількість турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників з великою тривалістю польоту має бути пристойною – до 120 БпЛА на рік, ми ще остаточно не визначилися з конкретним типом літального апарату, і на те є важлива причина.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів авіаексперт, науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

За його словами, ЗСУ вже використовують "Байрактари" дуже обмежено, оскільки при відносно сталій лінії оборони вони не дають того ефекту, який був під час маневреної війни, коли по них не працювали зенітно-ракетні комплекси, а безпілотники могли літати, де хочуть, і скидати на ворожі об'єкти чи ворожу піхоту бомби вагою у 8 чи 20 кілограмів.

— У нього дальність [управління] обладнанням трохи більше 40 км, але треба працювати з висоти мінімально 500 м. На цій висоті росіяни бачать його за 100 з гаком кілометрів, тому ми зазнали серйозних втрат у "Байрактарах".

Як пояснив авіаексперт, у російських пропагандистських пабліках було дуже багато фото збитих "Байрактарів".

— Це маломаневрений безпілотник. Швидкість у нього хоч і досить велика, але на тій висоті вона недостатня щоб якось уникнути ураження або вийти з зони ураження. Окрім того, на борту потрібно мати апаратуру виявлення опромінювання радіолокатором, це теж дозволило б підняти живучість цих апаратів. На жаль, цього нема, — бідкається Валерій Романенко.

Водночас він додав, що БпЛА Bayraktar TB2 залишилися на озброєнні Військово-морських сил ЗС України і використовуються для спостереження у районі острову Зміїний.

— Грубо кажучи, час "Байрактарів" пройшов і зараз їх замінили більш сучасні безпілотники, підсумував експерт з питань авіації.

Раніше "Телеграф" писав, Державне авіаційне підприємство "Антонов" та французька компанія Turgis&Gaillard домовилися про випуск в Україні багатофункціональних БпЛА Aarok, які можуть стати заміною "Байрактару".