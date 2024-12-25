Зворушливі прощання, сльози та поцілунки: як виглядає Різдво на вокзалі Донбасу (фото)

Сьогодні цей вокзал наповнений українцями з різних куточків країни.

Вже третє Різдво Україна зустрічає за умов повномасштабного вторгнення "Піксель", зворушливі прощання та радісні зустрічі вже стали невід’ємним атрибутом цього свята для багатьох українських сімей.

Найбільше це відчувається на вокзалах, особливо прифронтових. Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на одному з таких і зафільмував найзворушливіші моменти.

Сьогодні цей вокзал наповнений різними українцями з різних куточків країни. Усіх їх поєднує віра у перемогу, своїх захисників бога та Різдво.

Різдво на вокзалі Донбасу

Локація прихована

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає Покровськ зараз. Фотокор "Телеграфа" побував у цьому місті, від якого поступово залишається лише примара через постійні удари росіян.

Нагадаємо, також ми писали про те, як виглядає житлова багатоповерхівка у Кривому Розі після удару РФ. Як повідомляє місцева влада, кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до одинадцяти осіб. Жінки 69 та 72 років та 78-річний чоловік перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості. Також серед поранених є 16-річна дівчина – її дістали з-під завалів рятувальники. Три людини у тяжкому стані.