Герцог Люксембурга оголосив про зречення престолу. Хто посяде його місце

Незабаром він досягне 70-річного віку

Великий герцог Люксембурга Анрі має намір зректися престолу на користь 43-річного сина Гійома. Церемонія передачі влади має відбутися 3 жовтня 2025 року.

Про це герцог оголосив у різдвяному посланні, яке транслював місцевий телеканал Lux TV. Своє рішення монарх пояснив віком – незабаром йому виповниться 70 років.

"Для більшості співгромадян мого віку тепер настав момент піти у відставку. Це природний процес, який існує недарма і однаково стосується і мене", — сказав герцог.

Нинішній глава Люксембургу, Великий герцог Анрі, народився 1955 року у замку Бецдорф. Він успадкував престол від батька, великого герцога Жана, чия дружина принцеса Жозефіна-Шарлотта походила з бельгійської королівської сім’ї.

До сходження на престол у 2000 році Анрі вніс значний внесок в економічний розвиток країни, понад 20 років очолюючи Комітет економічного розвитку Люксембургу. У 1998 році він був призначений представником-намісником великого герцога, а через два роки прийняв кермо влади. Важливим поворотним моментом в історії монархії став 2008 рік, коли парламентським рішенням роль монарха була зведена до церемоніальних функцій.

Люксембург — одна з найменших держав Європи, яка розташована між Німеччиною, Францією та Бельгією. З населенням менш як 670 тисяч людей Люксембург лідирує серед європейських країн за рівнем ВВП на душу населення. Основою його процвітання є розвинений сектор фінансових послуг.

Як повідомляв "Телеграф", раніше міністр закордонних та європейських справ Люксембургу Ксав’є Беттель емоційно відповів Угорщині, яка постійно ставить ціпки в колеса України на її шляху до Євросоюзу. Він заявив, що Угорщина має пам’ятати про те, в якому стані сама приєдналася до Євросоюзу, перш ніж стверджувати, що Україна надто бідна на вступ до ЄС.