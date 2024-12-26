Станція "Либідська" після трагедії відкрита і працює в повному режимі

У метрополітені наголошують на важливості дотримання правил

Завершені відновлювальні роботи на ескалаторі станції "Либідська", де напередодні ескалатор "зажував" ногу пасажира-дитини. Станція працює в звичайному режимі.

Про це повідомляють у КП "Київський метрополітен". Там нагадали, що сталось.

Що передувало

25 грудня, близько 17:30 на станції "Либідська" стався інцидент: через заступ за обмежувальну лінію, взуття дитини потрапило до нерухомого елемента ескалатора, що спричинило травмування ноги.

На місце оперативно викликали медиків, рятувальників і працівників станції.

Дитину разом із бабусею передали лікарям швидкої. Попередньо зовнішніх пошкоджень та кровотечі не було, однак для повної діагностики дитину транспортували до медичного закладу.

У метрополітені наголошують на важливості дотримання правил поведінки на ескалаторах:

не заступайте за обмежувальну лінію;

не бігайте та не сидіть на ескалаторі;

слідкуйте за малими дітьми, тримайте їх за руку, а зовсім маленьких – на руках;

не дозволяйте торкатися нерухомих частин ескалатора.

Нагадаємо, падіння людей на шляху столичного метрополітену відбувається регулярно.

До цього "Телеграф" розповідав, що на станції метро "Либідська" пасажирка потрапила під поїзд. На місце події одразу прибули бригади екстреної медичної допомоги та правоохоронці.